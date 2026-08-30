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Çarşamba'da balıkçının fark ettiği insansız deniz aracı araştırılıyor

Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde balıkçı Kazım Baltaoğlu tarafından bulunan insansız deniz aracı, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çarşamba'da balıkçının fark ettiği insansız deniz aracı araştırılıyor

Olayın gelişimi:

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi sahilinde, mahalle azası ve balıkçılık yapan Kazım Baltaoğlu sahilde yürüyüş yaparken denizin içinde bir cisim fark etti. Baltaoğlu ilk anda bunu kayık zannetti ancak yaklaştığında cismin kayık olmadığını gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

görevli ekiplerin müdahalesi:

Alınan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bulunan cismin ne olduğunun ve olası risklerin belirlenmesi amacıyla olay yerine uzman ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

soruşturma ve inceleme süreci:

Yetkililer, sahile vuran cismin ayrıntılı incelemesinin yapılacağını ve insansız deniz aracının nereden geldiği ile hangi amaçla kullanıldığının yapılacak tespitlerin ardından netlik kazanacağını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve çalışma tamamlandıkça yetkililerden yeni bilgiler paylaşılacak.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAHİLE YAKIN BÖLGEDE İNSANSIZ DENİZ ARACI BULUNDU.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAHİLE YAKIN BÖLGEDE İNSANSIZ DENİZ ARACI BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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