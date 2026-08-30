Çarşamba'da balıkçının fark ettiği insansız deniz aracı araştırılıyor

Olayın gelişimi:

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi sahilinde, mahalle azası ve balıkçılık yapan Kazım Baltaoğlu sahilde yürüyüş yaparken denizin içinde bir cisim fark etti. Baltaoğlu ilk anda bunu kayık zannetti ancak yaklaştığında cismin kayık olmadığını gördü ve durumu yetkililere bildirdi.

görevli ekiplerin müdahalesi:

Alınan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bulunan cismin ne olduğunun ve olası risklerin belirlenmesi amacıyla olay yerine uzman ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

soruşturma ve inceleme süreci:

Yetkililer, sahile vuran cismin ayrıntılı incelemesinin yapılacağını ve insansız deniz aracının nereden geldiği ile hangi amaçla kullanıldığının yapılacak tespitlerin ardından netlik kazanacağını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor ve çalışma tamamlandıkça yetkililerden yeni bilgiler paylaşılacak.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SAHİLE YAKIN BÖLGEDE İNSANSIZ DENİZ ARACI BULUNDU.