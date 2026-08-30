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Caddede ateş açıldı: boşanma aşamasındaki kişi eşini ve baldızını yaraladı

Adana Ceyhan'da boşanma aşamasındaki eş, sokakta 25 yaşındaki Asya A.'ya ateş açtı; yaklaşık 100 metre sonra baldızı 16 yaşındaki Medine G. de vuruldu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:06

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Caddede ateş açıldı: boşanma aşamasındaki kişi eşini ve baldızını yaraladı

olayın gelişimi:

Olay, öğle saatlerinde Adana'nın Ceyhan ilçesi Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Asya A. (25)'nın yanına giderek sokakta tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılan Asya A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu saldırının ardından şüpheli, yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde karşılaştığı Medine G. (16)'ye de ateş etti. Her iki kadının da hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedaviye alındıkları bildirildi.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Asya A. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, her iki mağdurun da durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı ve polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Soruşturma sürüyor; kolluk kuvvetleri olay yeri incelemesi ve görgü tanıklarının bilgilerine dayalı çalışmalarını sürdürüyor. Olay, ilçede toplumsal güvenlik ve aile içi şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş durumda.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA ATEŞ AÇAN ŞAHIS...

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA ATEŞ AÇAN ŞAHIS, YAKLAŞIK 100 METRE İLERİDE KARŞILAŞTIĞI BALDIZINI DA VURDU. AĞIR YARALANAN İKİ KIZ KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGAN MOTOSİKLETLE KAÇTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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