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Beş gün sürüklendikten sonra karaya oturan Hong Kong bandıralı tanker Alaçam'da ilgi odağı oldu

M/T Golden Sapling, dron saldırısının ardından tahliye edilen mürettebattan sonra yaklaşık 5 gün sürüklendi; Alaçam Geyikkoşan mevkiinde karaya oturdu ve havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beş gün sürüklendikten sonra karaya oturan Hong Kong bandıralı tanker Alaçam'da ilgi odağı oldu

Sahil şeridine vurdu:

Karadeniz’de dron saldırısına uğradıktan sonra boş şekilde sürüklenen Hong Kong bandıralı M/T Golden Sapling, Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkiinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu. Tankerin kıyıya vurması, bölge sakinleri ve meraklıların dikkatini çekti; olayın ardından geminin son hali dronla havadan görüntülendi.

Sürüklenme süreci ve tahliye:

Saldırı Sinop Limanı’na yaklaşık 90 mil mesafedeyken gerçekleşti. Gemide bulunan 21 kişilik mürettebat, Maran Pytha adlı gemi tarafından tahliye edilerek Novorossiysk Limanına götürüldü. Mürettebatın ayrılmasının ardından tanker, Karadeniz’deki olumsuz hava koşulları ve akıntıların etkisiyle yaklaşık 5 gün boyunca sürüklendi.

Sinyal ve konum bilgileri:

Gemiyle ilgili son sinyal, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında alındı. Bu tarihten sonra sürüklenme devam etti ve tanker nihayetinde Alaçam Geyikkoşan mevkiinde kıyıya çok yakın bir noktada karaya oturdu.

Bölgedeki müdahale ve teknik inceleme:

Olay ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken gemiyle ilgili teknik inceleme başlatıldı. İncelemeler ve değerlendirmeler sürerken, sahile vuran tankerin çevresel durumuyla ilgili kontrollerin devam ettiği bildirildi.

Geyikkoşan sahilinde toplanan vatandaşlar tankeri yakından inceledi; bazı kişiler hayatlarında ilk kez bir geminin karaya oturmasına tanık olduklarını söylerken, bazıları ise tankerin bulunduğu yerden bir an önce kaldırılmasını talep etti. Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek güvenlik çemberinin korunacağını belirtti.

DRON SALDIRISI SONRASI SAMSUN’DA KARAYA OTURAN GEMİ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.KIYIYA VURAN DEV GEMİ...

DRON SALDIRISI SONRASI SAMSUN’DA KARAYA OTURAN GEMİ, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.KIYIYA VURAN DEV GEMİ VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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