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Bir yıllık emek 15 dakikada kül oldu: kamyonet ve mallar tamamen yandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki kamyonette yangın çıktı; araç ve üzerindeki mallar yanarak kullanılamaz oldu, zarar yaklaşık 1 milyon TL.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bir yıllık emek 15 dakikada kül oldu: kamyonet ve mallar tamamen yandı

Sarayköy'de kamyonet yangını araç ve ürünleri küle çevirdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde seyir halindeki bir kamyonetten dumanlar yükseldi. Sürücünün aracı durdurup indiği sırada dumanlar kısa sürede alevlendi ve araç tamamen yandı.

Olayın gelişimi:

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet ile araçta bulunan ürünler kullanılamaz hâle geldi. Yangın sırasında araçta müşteriye götürülmek üzere malların bulunduğu kaydedildi.

Mal kaybı ve sahiplerin açıklamaları:

Kamyonetin sahiplerinden Şali Çelik, iki genç olarak geçen yıl işlerini kurduklarını ve gece gündüz çalışarak kamyoneti alabildiklerini anlattı. Yangın anında araçta ürünlerin olduğunu ve hem kamyonetin hem de malların tamamen yandığını söyledi.

Diğer araç sahibi Ünal Karakuşlu ise bölgede yakıt bulunmadığı için şehir merkezine yakıt almaya gittiklerini, dönüşte bir anda dumanların çıktığını, aracı zor durdurup indikten sonra dumanların alevlere dönüştüğünü aktardı.

Sahipler, maddi kaybın büyük olduğunu ifade ederek zararın yaklaşık 1 milyon TL olduğunu belirtti. Çelik, 'Bir yıllık emeğimiz 15 dakikada kül oldu' diyerek yaşananın büyüklüğünü özetledi.

Müdahale ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri olayın çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, yangının kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma tamamlandığında paylaşılacağını ifade etti.

Bir yıllık emekleri 15 dakikada küle döndü

Bir yıllık emekleri 15 dakikada küle döndü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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