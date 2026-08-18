Dolar 47,9256 +0,00%
Euro 55,5152 +0,00%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.777,09 -0,50%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,56 +0,59%
--°

birecikten şanlıurfa'ya giden kuzenlerin gezisi kaza ile sonlandı

Birecik'ten Şanlıurfa'ya gezmeye giden kuzenleri taşıyan kiralık araç, Arat Dağı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı; üç kuzen hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:56

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 22:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

birecikten şanlıurfa'ya giden kuzenlerin gezisi kaza ile sonlandı

kaza bölgesi ve çarpışma şekli:

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasındaki Arat Dağı bölgesinde meydana geldi. Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa merkeze doğru giden kuzenlerin bulunduğu araç, karşı yönden gelen 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle her iki araçta da önemli hasar oluşurken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kaza anına ilişkin görgü tanıkları ve bölgedeki ilk ekiplerin ifadeleri çalışmalara temel oluşturuyor.

can kayıpları ve yaralıların durumu:

Kazada, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenler olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer kuzen M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ağır yaralandı.

Ağır yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili jandarma ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması sürüyor. Olay yeri incelemeleri ve tarafların ifadesi alındıktan sonra kazanın nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik adli süreç devam edecek.

KUZENLERİN KİRALIK ARAÇLA GEZİSİ FACİA İLE SON BULDU: 3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

KUZENLERİN KİRALIK ARAÇLA GEZİSİ FACİA İLE SON BULDU: 3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası