birecikten şanlıurfa'ya giden kuzenlerin gezisi kaza ile sonlandı

kaza bölgesi ve çarpışma şekli:

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasındaki Arat Dağı bölgesinde meydana geldi. Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobille Şanlıurfa merkeze doğru giden kuzenlerin bulunduğu araç, karşı yönden gelen 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle her iki araçta da önemli hasar oluşurken, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kaza anına ilişkin görgü tanıkları ve bölgedeki ilk ekiplerin ifadeleri çalışmalara temel oluşturuyor.

can kayıpları ve yaralıların durumu:

Kazada, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenler olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer kuzen M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ağır yaralandı.

Ağır yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili jandarma ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması sürüyor. Olay yeri incelemeleri ve tarafların ifadesi alındıktan sonra kazanın nedeni ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik adli süreç devam edecek.

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