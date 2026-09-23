Bodrum liman başkanı hakkında rüşvet soruşturması: suçüstü iddiası

Bodrum liman başkanı hakkında rüşvet soruşturması

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı T.A. rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri Liman Başkanlığına operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Liman Başkanlığı içinde ve çevresinde detaylı incelemeler yapıldı.

gözaltı ve arama işlemleri:

Operasyonda T.A.'nın rüşvet alırken suçüstü yakalandığı iddia edildi. Ekipler liman binası ile önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı. Yapılan aramalarda bazı materyallere el konuldu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından T.A. emniyete götürüldü.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, BODRUM BÖLGE LİMAN BAŞKANI RÜŞVET İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI.