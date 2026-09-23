Tokat'ta 600 bin bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

operasyon detayları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.F.Ş. ve M.K.'nın kaçak tütün ile tütün ürünlerini kente getireceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç, adli makamlardan alınan arama kararıyla durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 600 bin bandrolsüz boş makaron, 100 gramlık 700 paket tütün, 190 paket nargile tütünü ve 50 paket sigara kâğıdı bulundu. Ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu.

adli süreç ve işlemler:

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, bulgular ve arama kararı doğrultusunda operasyonu tamamladı. Şüpheliler Ö.F.Ş. ve M.K. hakkında işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.

TOKAT’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 600 BİN BANDROLSÜZ BOŞ MAKARON İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.