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Tokat'ta 600 bin bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Tokat İl Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan araçta 600 bin bandrolsüz makaron ile yüzlerce paket kaçak tütün ürünü ele geçirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tokat'ta 600 bin bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

operasyon detayları:

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.F.Ş. ve M.K.'nın kaçak tütün ile tütün ürünlerini kente getireceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç, adli makamlardan alınan arama kararıyla durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 600 bin bandrolsüz boş makaron, 100 gramlık 700 paket tütün, 190 paket nargile tütünü ve 50 paket sigara kâğıdı bulundu. Ele geçirilen tüm ürünlere el konuldu.

adli süreç ve işlemler:

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, bulgular ve arama kararı doğrultusunda operasyonu tamamladı. Şüpheliler Ö.F.Ş. ve M.K. hakkında işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.

TOKAT’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 600 BİN BANDROLSÜZ BOŞ MAKARON İLE ÇOK SAYIDA...

TOKAT’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA 600 BİN BANDROLSÜZ BOŞ MAKARON İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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