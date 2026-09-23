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serik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı

Serik'te jandarma ve narkotik ekiplerinin eş zamanlı baskınında, kokain, kubar esrar, sentetik haplar ve silah ele geçirilirken 20 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

serik'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 20 gözaltı

Serik'te jandarma eş zamanlı operasyon düzenledi

Antalya'nın Serik ilçesinde, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

operasyonun kapsamı:

Ekipler, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş kokain ve kubar esrar, çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok miktarda tabanca mermisi ele geçirildi. Bulunan deliller kriminal inceleme ve tutanak işlemlerine konu edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor; jandarma ekipleri, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve suç zincirinin aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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