Malatya'da park yeri tartışması şiddete dönüşüp 4 kişi yaralandı

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, saat 19.00 sıralarında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki esnaflar arasında araç park yeri nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların isimleri, olay yerinde edinilen bilgilere göre O.Y., B.C.Y., M.Ü.Ö. ile S.P. ve İ.P. olarak kaydedildi. Çıkan arbede sırasında bıçak ile beyzbol sopasının kullanıldığı belirtildi.

Yaralanma şekli ve müdahale:

Olayda O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. bıçak darbeleriyle, S.P. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durum ve soruşturma:

Hastanelerde tedavi görenler arasında O.Y. ile B.C.Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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