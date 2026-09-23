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Suriye lideri Eş-Şara'nın New York görünümü: Türkevi önünde yürüyüş

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Türkevi önünden geçip sokakta yürürken görüntülendi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

Suriye lideri Eş-Şara'nın New York görünümü: Türkevi önünde yürüyüş

New York sokaklarında kameralara yansıyan yürüyüş

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, kent sokaklarında yürürken görüntülendi. Fotoğraf ve video karelerinde Eş-Şara'nın yürüyüşü sırasında Türkevi'nin önünden geçtiği anlar öne çıktı.

görüntülerin içeriği:

Kamuoyuna yansıyan kısa görüntülerde Eş-Şara'nın sivil bir rotada ilerlediği, ciddi bir kalabalık veya belirgin bir protokol yürüyüşü izlenimi olmadığı gözleniyor. Söz konusu anlar, hem basın ekipleri hem de yoldan geçenlerin kameralarına yansıyacak biçimde kaydedildi.

diplomatik bağlam:

Ahmed Eş-Şara'nın New York ziyareti, BM 81. Genel Kurulu katılımını kapsıyor ve bu tür sokak görüntüleri resmi temasların yanı sıra liderin kentteki görünürlüğüne dair ipuçları veriyor. Görüntüler, Eş-Şara'nın temasları kapsamında kent sokaklarında dolaştığını ve Türkevi çevresinden geçtiğini doğruluyor.

Bu tür açık alanda gerçekleşen gözlemler, güvenlik düzenlemeleri, protokol uygulamaları ve diplomatik algı açısından değerlendirilmesi gereken kareler olarak öne çıkıyor. New York kentinde kaydedilen bu anlar, ziyaretin görsel hafızasına eklenmiş oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu&#039;na katılmak üzere...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde sokakta yürürken görüntülendi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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