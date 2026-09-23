Malatya'da Kudüs Caddesi'nde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S. idaresindeki 44 NK 697 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.'ye çarptı.
Yaralının durumu ve müdahale:
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
İnceleme ve soruşturma:
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.
Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!