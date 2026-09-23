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Malatya'da Kudüs Caddesi'nde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya'da Yeşilyurt Melekbaba Mahallesi Kudüs Caddesi'nde kamyonetin çarptığı M.B. ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da Kudüs Caddesi'nde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.S. idaresindeki 44 NK 697 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.'ye çarptı.

Yaralının durumu ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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