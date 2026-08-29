Bursa, üniversite ile sanayiyi buluşturan uygulamalı eğitimin pilot üssü oluyor

Protokol ve hedefler

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü, üniversite-sanayi yaklaşımında yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor. İmza törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Yavuz ile kent protokolü, üniversite rektörleri, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Protokolün ana hedefi, yükseköğretim programlarının sanayinin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve öğrencilerin mesleki eğitim dönemlerini doğrudan işletmelerde geçirmesini sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Bu yaklaşım, klasik kısa süreli staj uygulamalarının ötesine geçerek eğitim sürecini üretim ortamının içinde yapılandırmayı hedefliyor.

Uygulamanın yapısı ve kapsadığı alanlar:

İşletmede mesleki eğitim modeli, pilot uygulama olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere yedi ilde hayata geçirilecek. İlk aşamada yaklaşık 120 bin öğrenci ile 185 mesleki ön lisans programı uygulama kapsamına alınacak. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleri uygulanarak öğrenciler eğitimlerinin bir bölümünü işletmelerde geçirecekler.

Yeni sistemde işletmede geçirilen dönemler sadece gözlem veya kısa staj olmayacak; dönemin kredilendirilmesi, ölçme-değerlendirmeye tabi tutulması ve akademik izleme mekanizmalarının işletilmesi planlanıyor. Bu sayede öğrenci hem üretim disiplinini hem de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak deneyimleyecek.

Bursa özelinde atılan adımlar ve altyapı:

BTSO, BUTGEM, Bursa Model Fabrika, MESYEB, BUTEKOM ve Yeni Nesil Araçlar Mükemmeliyet Merkezi gibi projelerle şehrin üretim ihtiyaçlarına yönelik yetkinlik altyapısını oluşturduğunu vurguladı. Başkan İbrahim Burkay, eğitim yatırımlarına bir yenisini eklediklerini belirterek GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesinin 15 Eylül tarihinde açılacağını açıkladı. Burkay, şehirdeki sanayi tecrübesi ile üniversitelerin akademik birikiminin bu protokolle daha etkin biçimde buluşacağını ifade etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise mevcut staj uygulamalarının artık yeterli olmadığını belirterek, yeni modelin stajı eğitim sürecinin bütünleyici bir unsuruna dönüştüreceğini söyledi. Özvar, işletmelerin eğitim sürecine aktif katılımının müfredatların güncellenmesi ve öğrencilerin mesleki olgunluk kazanmasında belirleyici olacağını vurguladı.

Uygulamanın yalnızca üniversiteler ve işletmeler arasında yürütülmeyeceği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, meslek kuruluşları ve sektör temsilcilerinin sürece dahil olacağı belirtildi. Bu çok aktörlü yaklaşım, hem eğitim programlarının sektör ihtiyaçlarına hızla uyarlanmasını hem de işletmelerin gelecekte istihdam edecekleri gençleri mezuniyet öncesinde tanımasını sağlayacak.

Koordinasyon, müfredat ve eğitim personeli:

Protokol kapsamında eğitim programlarının sektör temsilcileriyle birlikte güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması ve ders içeriklerinin zenginleştirilmesi planlanıyor. İşletmelerde öğrencilere rehberlik edecek eğitici personelin hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi öngörülüyor. Ayrıca üniversitelerin bilimsel kapasitesi ile sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarının birlikte yürütülmesi hedefleniyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, üniversitenin güçlü meslek yüksekokulları ve sanayi ile fiilen süregelen iş birlikleri sayesinde pilot uygulamayı etkin biçimde yürütecek kuruluşlardan biri olmak istediğini belirtti. Yılmaz, üniversitenin uygulamaya 60 programla başlamayı planladığını ifade etti.

Protokol, hem gençlerin iş yaşamına daha donanımlı ve hazır çıkmasını hem de işletmelerin nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. BTSO ve YÖK ortaklığıyla başlatılan bu model, kent düzeyinde oluşturulan altyapı ile birleştiğinde, uygulamalı eğitimi yaygınlaştırarak kalıcı bir insan kaynağı dönüşümü hedefliyor.

BTSO İLE YÖK, BURSA’YI UYGULAMANIN PİLOT MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPARAK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM DÖNEMLERİNİ DOĞRUDAN İŞLETMELERDE GEÇİRMESİNİ SAĞLAYACAK KRİTİK İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ HAYATA GEÇİRDİ