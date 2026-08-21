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Bodrum'da kavşağa hızla giren motosiklet adaya savruldu, sürücü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllı kavşağa hızlı giren, plakası henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedip adaya savruldu; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da kavşağa hızla giren motosiklet adaya savruldu, sürücü yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki akıllı kavşaka hızla giren bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü B.K. idaresindeki, plakası henüz belirlenemeyen motosiklet savrularak yoldaki adaya çarptı ve devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüler kazanın seyrini gösteriyor:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin kavşağa yüksek hızla girdiği, aniden kontrolden çıkarak savrulduğu ve yol üzerindeki adaya uçtuğu görülüyor. Görüntüler, kazanın oluş şekline ilişkin önemli görsel kanıt sağlıyor.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor; kamera kayıtları ve olay yerindeki bulgular, kazanın nedeninin tespit edilmesinde kullanılacak.

Bodrum’da motosiklet kavşakta böyle takla attı

Bodrum’da motosiklet kavşakta böyle takla attı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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