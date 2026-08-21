Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Bursa'da gece yarısı trafik kazası

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile hızla gelen bir jip çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi, jip ise park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Otomobili kullanan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı araç ile, hızla seyreden jip sürücüsü Gülçin Y.K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı jip çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve müdahale gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Yalçın Öz ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Olgun Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralı olarak, yolcu Yağmur Y. ise yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada jip, çarpmanın ardından park halindeki iki araca çarparak durdu.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan ilk işlemler sonrası kazada yaşamını yitiren özel güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışmaları yapılıyor.

Yetkililer, kaza nedeniyle bölgedeki ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildiriyor.

BURSA’DA KAVŞAKTAN ARA YOLA GİRMEK İSTEYEN OTOMOBİLE KARŞI YOLDAN HIZLA GELEN JİP ÇARPTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİLDE BULUNAN 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, JİP SÜRÜCÜSÜ İSE AĞIR YARALANDI.