Dolar 48,0618 +0,15%
Euro 56,2229 +0,27%
Bist 14.521,72 +0,87%
Altın Gram 7.162,10 +1,39%
EUR/USD 1,1693 +0,11%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Bursa Nilüfer'de Ahıska Caddesi'nde 03.30'da meydana gelen kazada kavşağa dönüş yapan otomobile çarpan jip sonucu iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 05:16

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 05:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Bursa'da gece yarısı trafik kazası

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile hızla gelen bir jip çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi, jip ise park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Otomobili kullanan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı araç ile, hızla seyreden jip sürücüsü Gülçin Y.K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı jip çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve müdahale gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan Yalçın Öz ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Olgun Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralı olarak, yolcu Yağmur Y. ise yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada jip, çarpmanın ardından park halindeki iki araca çarparak durdu.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yerinde yapılan ilk işlemler sonrası kazada yaşamını yitiren özel güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışmaları yapılıyor.

Yetkililer, kaza nedeniyle bölgedeki ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildiriyor.

BURSA’DA KAVŞAKTAN ARA YOLA GİRMEK İSTEYEN OTOMOBİLE KARŞI YOLDAN HIZLA GELEN JİP ÇARPTI....

BURSA’DA KAVŞAKTAN ARA YOLA GİRMEK İSTEYEN OTOMOBİLE KARŞI YOLDAN HIZLA GELEN JİP ÇARPTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİLDE BULUNAN 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, JİP SÜRÜCÜSÜ İSE AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göçmen kaçakçılığına operasyon: Bodrum ve Marmaris'te 5 tutuklama
images

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada
images

Karaburun sahilinde bulunan İHA, patlayıcı tespit edilince açığa çekilip kontrol...
images

Tramvay hattında çarpışma: Tepebaşı'nda seferler kısa süreli aksadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

Kayseri'ye Haiti milli takımı tecrübesiyle forvet takviyesi: Laurie-Ann Moise

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız