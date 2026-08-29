Bolu'da gece yarısı iş yerine ateş açıldı, şüpheli M.Ç. gözaltında

Bolu'da CD dükkanına silahlı saldırı: şüpheli gözaltında

Bolu'da gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir CD dükkanına düzenlenen silahlı saldırının ardından emniyet güçleri kısa sürede olay yerinde geniş çaplı çalışma başlattı ve şüpheli tespit edilerek yakalandı.

olayın gelişimi:

Olay, önceki gün gece 03.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İş yeri sahibi F.D.'ye ait dükkana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Peş peşe duyulan silah seslerinin ardından ihbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi olaya çok sayıda polis ekibini sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından çevre güvenliği sağlandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından öğle saatlerinde bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, dükkanda ve sokak üzerinde detaylı delil çalışması gerçekleştirdi.

polis çalışması ve soruşturma:

Gece saatlerinden itibaren yürütülen geniş çaplı takipte, saldırının faili olduğu belirlenen M.Ç. tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.Ç.'nin adliyeye sevk edileceği, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

KURŞUNLANAN İŞ YERİ (ARŞİV)