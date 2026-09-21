Kalealtı-1 barajı'nda sucul yaşamın haritası çıkarılıyor

Kalealtı-1 Barajı ve HES projesinde saha çalışmaları sürüyor

Elazığ’da yürütülen Kalealtı-1 Barajı ve HES Biyoçeşitlilik ve Stok Tahmini projesi çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor. Proje, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile özel sektör iş birliğinde yürütülüyor ve bölgedeki sucul ekosistemin mevcut durumunun ortaya konmasını hedefliyor.

saha çalışmaları ve amaçları:

Çalışmalarda öncelik, baraj ve HES alanındaki sucul canlı çeşitliliğinin tespit edilmesi ve balık popülasyonlarının mevcut durumunun ortaya çıkarılmasıdır. Saha çalışmalarıyla elde edilen veriler, tür dağılımı ve popülasyon yoğunluklarının belirlenmesine olanak sağlayacak; böylece ekosistemin bileşenleri daha ayrıntılı biçimde raporlanacak.

verilerin kullanımı ve beklenen katkılar:

Elde edilecek bilgiler, bölgedeki su kaynaklarının ve su ürünleri varlığının daha etkin değerlendirilmesine katkı sunacak. Proje çıktıları, sucul kaynak yönetimi, stok izleme ve sürdürülebilir kullanım kararlarının alınmasında temel oluşturacak; ayrıca yerel düzeyde koruma ve işletme stratejilerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

ELAZIĞ'DA BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI