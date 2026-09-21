eski karakol battalgazi kreşine dönüştü: 50 çocuğa hizmet verilecek

kreş hizmete alındı:

Battalgazi Belediyesi, hizmet binasının yanında yer alan ve geçmişte karakol olarak kullanılan binayı yenileyerek dört sınıflı, 50 çocuk kapasiteli bir Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak hizmete açtı. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurumlarında kreş açılmasına yönelik talimat doğrultusunda başlatılan çalışma, yaklaşık iki ay içinde tamamlandı. Mekân, öncelikle belediye personelinin çocuklarına hizmet vermek amacıyla hazırlandı; ancak kurum dışından çocuk kabul etme imkânı da bulunuyor.

Binanın uzun süre kullanılmayan bölümünün elden geçirilmesiyle oluşturulan kreşte, fiziki koşulların düzenlenmesi, sınıf donanımı ve güvenlik önlemlerinin alınması için kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Açılan kreş, yerel yönetimler eliyle işletilen ilk uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor ve ailelerin iş ile çocuk bakımı arasındaki dengesini desteklemeyi hedefliyor.

başkan taşkın'ın ziyareti ve vurguları:

Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kreşi ziyaret ederek sınıfları dolaştı ve çocuklarla bir araya geldi. Taşkın, çalışmaları yerinde incelediğini belirterek öncelikli hedeflerinin kurum personelinin çocuk bakımına ilişkin kaygılarını gidermek olduğunu ifade etti. Taşkın, ziyaret sırasında "Çocuğumu nereye bırakacağım, sabah nasıl bırakacağım, akşam nasıl alacağım?" endişelerini gündeme getirerek, bu hizmeti özellikle birlikte çalışan anne ve babaların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladıklarını söyledi.

personel, güvenlik ve hizmet hedefleri:

Kreşte, çocukların bakımını üstlenecek uzman personel görevlendirildi ve gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Taşkın, mekânın uzun yıllar boyunca çocuklara ev sahipliği yapmasını hedeflediklerini belirtti ve ailelerin huzur içinde çocuklarını teslim edebilmelerine önem verdiklerini vurguladı. Belediye yönetimi, hizmeti hem kurum içi personele hem de dışarıdan başvuracak ailelere açarak bölgedeki çocuk bakım seçeneklerini genişletmeyi amaçlıyor.

Yerel yönetimin kullanılmayan bir yapıyı toplumsal ihtiyaç doğrultusunda dönüştürmesi, Malatya ve Battalgazi için yeni bir hizmet örneği oluşturdu. Kreşin faaliyete geçmesiyle birlikte belediye, hem çalışan ailelere destek sunmayı hem de erken yaşta eğitim ve bakım imkânlarını erişilebilir kılmayı sürdürecek.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETE AÇILDI