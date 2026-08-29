Bostancık'ta silahlı çatışma kameraya yansıdı: iki ölü, beş yaralı

Bostancık'ta silahlı çatışma kameraya yansıdı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi kırsalındaki Bostancık Mahallesi yakınlarında 27 Ağustos'ta yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, iddiaya göre husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başladı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

görüntülerde neler görülüyor:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, çatışmanın gelişimini kayda aldı. Görüntülerde yan yana yürüyen iki kişiye otomobille gelen grup önce aracını yayanların üstüne doğru sürüyor. Ardından araçtan inen kişiler, yayan yürüyen iki kişiye yönelerek saldırıda bulunuyor. Kaydın ayrıntıları, saldırının taşkınlık ve ani saldırı unsurlarını gösteriyor.

soruşturma ve olayın ardından:

Çatışma sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, hem saldırının nasıl geliştiğini hem de olayda kullanılan araç ve silahların tespitini amaçlayan incelemeler yürütüyor. Hastanedeki yaralıların durumu ve olayla ilgili tanık ifadeleri soruşturmanın merkezinde bulunuyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinin analizine göre olay anındaki hareketler ve tarafların yerleşimi soruşturmayı yönlendirecek önemli deliller arasında sayılıyor. Jandarma, konuyla ilgili ek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

GAZİANTEP’TE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 5 KİŞİNİN İSE YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.