Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Boyabat'ta eğitim destek fonu hayata geçti:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, yetim ve öksüz öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir Eğitim Destek Fonu kuruldu. Proje, Boyabat Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde yürütülecek ve ilgili kurumlarla hayırseverlerin yanı sıra Boyabat Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Federasyonu (BOYFED) tarafından desteklenecek.

Fonun kapsamı:

Fon kapsamında, Boyabat’ta ikamet eden veya eğitimleri nedeniyle farklı şehirlerde bulunan toplam 154 yetim ve öksüz öğrenci belirlendi. Bu öğrencilere, proje süresi boyunca düzenli mali yardım sağlanacak; desteklerin süresi 10 ay olarak planlandı. Amaç, öğrencilerin eğitim hayatlarının aksamadan sürmesini sağlamak ve öğrenim süreçlerini güçlendirmektir.

Ödemeler ve izleme mekanizması:

Planlama toplantısında, destek tutarları öğrenci seviyelerine göre belirlendi. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 5.000 TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 3.000 TL ödeme yapılacak. Toplantıya başkanlık eden Boyabat Kaymakamı Murat Yıldız öncülüğünde ödeme takvimi ve dağıtım esasları karara bağlandı.

Projeden yararlanan öğrencilerin eğitim süreçlerinin düzenli takibi için Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulacak. Bu ekip, devam durumu ve akademik gelişimleri izleyerek fonun amaçlarına ulaşmasına katkı verecek ve gerekli yönlendirmeleri yapacak.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE OLUŞTURULAN EĞİTİM DESTEK FONU KAPSAMINDA 154 YETİM VE ÖKSÜZ ÖĞRENCİYE, 10 AY BOYUNCA DÜZENLİ MADDİ DESTEK SAĞLANACAK.