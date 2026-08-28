Dolar 48,2399 +0,50%
Euro 55,9524 -0,47%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.094,34 -1,93%
EUR/USD 1,1597 -0,53%
Brent Petrol 87,99 -0,60%
--°

Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Boyabat'ta oluşturulan Eğitim Destek Fonu ile 154 yetim ve öksüz öğrenciye, 10 ay boyunca düzenli maddi destek sağlanacak ve süreçler izlenecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Boyabat'ta 154 yetim ve öksüz öğrenciye 10 ay sürecek eğitim desteği

Boyabat'ta eğitim destek fonu hayata geçti:

Sinop’un Boyabat ilçesinde, yetim ve öksüz öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir Eğitim Destek Fonu kuruldu. Proje, Boyabat Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) öncülüğünde yürütülecek ve ilgili kurumlarla hayırseverlerin yanı sıra Boyabat Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Federasyonu (BOYFED) tarafından desteklenecek.

Fonun kapsamı:

Fon kapsamında, Boyabat’ta ikamet eden veya eğitimleri nedeniyle farklı şehirlerde bulunan toplam 154 yetim ve öksüz öğrenci belirlendi. Bu öğrencilere, proje süresi boyunca düzenli mali yardım sağlanacak; desteklerin süresi 10 ay olarak planlandı. Amaç, öğrencilerin eğitim hayatlarının aksamadan sürmesini sağlamak ve öğrenim süreçlerini güçlendirmektir.

Ödemeler ve izleme mekanizması:

Planlama toplantısında, destek tutarları öğrenci seviyelerine göre belirlendi. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 5.000 TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 3.000 TL ödeme yapılacak. Toplantıya başkanlık eden Boyabat Kaymakamı Murat Yıldız öncülüğünde ödeme takvimi ve dağıtım esasları karara bağlandı.

Projeden yararlanan öğrencilerin eğitim süreçlerinin düzenli takibi için Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturulacak. Bu ekip, devam durumu ve akademik gelişimleri izleyerek fonun amaçlarına ulaşmasına katkı verecek ve gerekli yönlendirmeleri yapacak.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE OLUŞTURULAN EĞİTİM DESTEK FONU KAPSAMINDA 154 YETİM VE ÖKSÜZ ÖĞRENCİYE...

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE OLUŞTURULAN EĞİTİM DESTEK FONU KAPSAMINDA 154 YETİM VE ÖKSÜZ ÖĞRENCİYE, 10 AY BOYUNCA DÜZENLİ MADDİ DESTEK SAĞLANACAK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hadrianopolis'te arkeo-terapi çalıştayı kültürel mirası sanat yoluyla ele aldı
images

Yaz döneminde fırsatı değerlendirin: Akbaş'tan öğrencilere yol gösterici çağrı
images

Yazlık sinemaya kitap getirenlere içecek ikramı
images

Konya'nın spor altyapısına yeni soluk: selçuklu'da sporcu yetiştirme merkezinde...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozan'da ceviz büyüklüğünde dolu tarlaları beyaza bürüdü

Polatlı'da müdahaleye giden ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazlıçeşme'de İETT otobüsünün site duvarına çarpması can aldı

Otobüs şoförünün soğukkanlı müdahalesi yolcuyu hastaneye yetiştirdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı