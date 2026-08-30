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Tuzla sahilinde 30 ağustos coşkusu tören ve konserlerle sürdü

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı çelenk sunma töreni, kaymakamlık bayramlaşması ve akşam sahil konserleriyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Emre Koç

Tuzla sahilinde 30 ağustos coşkusu tören ve konserlerle sürdü

Tuzla'da 30 Ağustos törenleri sahil alanında başladı

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı. Günün ilk bölümünde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, Kaymakamlık'taki bayramlaşma ve akşam düzenlenecek konserlerle sürdü.

Çelenk sunma töreni ve anma:

Çelenk sunma töreninde, 30 Ağustos'un anlam ve önemi vurgulanırken, törene katılanlar Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları başta olmak üzere şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, törende yaptığı konuşmada, bu büyük zaferin gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Başkan Bingöl konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde aziz şehitler ve gazilerin rahmetle, minnetle ve saygıyla anıldığını ifade etti.

Kaymakamlık bayramlaşması ve akşam programı:

Gün içinde Tuzla Kaymakamlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz ile kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Kaymakamlık personeli katıldı. Katılımcılar bayram tebriklerini iletti ve birlik mesajları paylaşıldı.

Kutlamalar akşam saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'ndaki konserlerle devam edecek. Program kapsamında saat 20.00'de Kerem İlbaylı, saat 21.30'da ise Madrigal sahne alacak. Başkan Bingöl tüm Tuzlalıları akşamki etkinliklere davet ederek birlikte zaferin gururunun paylaşılacağını vurguladı.

Gün boyu süren törenler ve akşamki konser programı, ilçede 30 Ağustos coşkusunun hem resmi törenlerle hem de halk etkinlikleriyle yaşanmasını sağladı.

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENLERDE BAYRAM...

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENLERDE BAYRAM COŞKUSU YAŞANDI. TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, TUZLA SAHİL TÖREN ALANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇELENK SUNMA TÖRENİNE VE TUZLA KAYMAKAMLIĞI’NDAKİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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