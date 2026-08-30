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Bünyan'ın ana ulaşım hattı 122,5 milyon liralık yatırımla baştan sona yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Merkez-Cezaevi-Güllüce arasındaki 16 km'lik yolu 122,5 milyon liralık yatırım ve 35 bin ton asfaltla yeniliyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Emre Koç

Bünyan'ın ana ulaşım hattı 122,5 milyon liralık yatırımla baştan sona yenileniyor

Projenin kapsamı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle Bünyan Merkez-Cezaevi-Güllüce güzergâhında kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Çalışma kapsamında yaklaşık 16 kilometrelik yolun altyapısı güçlendirilecek, genişletme ve zemin iyileştirmelerinin ardından sıcak asfalt serimi yapılacak. Projenin toplam yatırım bedeli 122 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Hangi noktalarda iyileşme sağlanacak:

Güzergâh, Cezaevi ve Güllüce'nin yanı sıra Talas-Bünyan bağlantısını güçlendiriyor; Dağardı ve Koççağız mahalleleri için de ulaşımı kolaylaştıracak. Belediye, bölgedeki trafik yoğunluğunu dikkate alarak özellikle yaz aylarında artan kullanım yükünü azaltmayı ve sürüş güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Proje, ilçenin ana ulaşım akslarından birini modern bir standarda kavuşturmayı hedefliyor.

Uygulama adımları ve malzeme detayları:

Yol çalışmaları trimer yöntemiyle mevcut asfaltın kaldırılmasıyla başladı; altyapı ve zemin iyileştirme adımları öncelik taşıyor. İhtiyaç duyulan kesimlerde yol genişletme çalışmaları yapılacak ve altyapı tamamlandıktan sonra yaklaşık 35 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. İşlemler Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülürken, proje yönetimi ve hizmet anlayışı çerçevesinde Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından merkez-kırsal ayrımı gözetilmeksizin yürütülen çalışmalar vurgulanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükseltmeyi ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu, uzun ömürlü yol altyapısı sunmayı taahhüt ediyor. Bünyan'daki bu yatırım tamamlandığında bölgedeki ulaşımın niteliğinde belirgin bir iyileşme bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; İLÇELERDE VE KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; İLÇELERDE VE KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDERKEN, BÜNYAN MERKEZ-CEZAEVİ-GÜLLÜCE GÜZERGÂHINDA YAKLAŞIK 16 KİLOMETRELİK YOL, 122 MİLYON 500 BİN TL’LİK YATIRIMLA BAŞTAN SONA YENİLENİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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