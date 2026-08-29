Bucha yakınlarında mühimmat deposuna saldırı: 27 ölü, 42 yaralı

Bucha'da mühimmat deposuna saldırı: 27 ölü, 42 yaralı

Rusya'nın dün akşam Kiev yakınlarındaki Bucha bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir mühimmat deposu hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu bir tesisin vurulduğunu duyurdu. Ukraynalı yetkililer, saldırıda en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Saldırının ayrıntıları:

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırının gerçekleştiği Bucha bölgesinden yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiğini kaydetti. Tkachenko, hedef alınan tesise ilişkin ayrıntı paylaşmazken can kaybının artabileceği uyarısında bulundu. Olayın dünkü akşam saatlerinde gerçekleştiği ve büyük bir patlamaya yol açtığı bildirildi.

Zelenskiy'nin açıklamaları ve soruşturma:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, patlamanın çevredeki altyapıya ciddi zarar verdiğini, konutların yanı sıra bir yaşlı bakım merkezinin de etkilendiğini açıkladı. Zelenskiy, olayla ilgili olarak 'Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var, konutların veya diğer yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz. Gerekli sonuçlar mutlaka çıkarılacaktır' dedi ve ihmali bulunanlara yönelik soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yetkililer, bölgedeki tahliye ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin rakamların resmi soruşturma ilerledikçe netleşeceğini ifade etti. Olayın hem insani hem de altyapısal etkileri yerel yönetimler tarafından değerlendiriliyor.

Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan malzemelerin bulunduğu bir mühimmat deposuna yönelik saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Zelenskiy olaya ilişkin açıklamasında, "Bunun yaşanmasına izin veren kişiler, aldıkları kararlar nedeniyle hesap vermeli. Yürürlükte olan düzenlemeler var. Yerleşim alanlarının yakınlarında mühimmat depolanamaz" dedi.