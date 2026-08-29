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Ereğli'de sahte altın iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Karadeniz Ereğli'de bir kuyumcuya sahte altın sattıkları ve yeniden satışa çalıştıkları iddia edilen B.Ü. ile K.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ereğli'de sahte altın iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Olayın özeti:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kuyumcuda sahte altın satıldığı iddiası üzerine iki kişi gözaltına alındı. İddialara göre B.Ü. ve K.A., daha önce bir kuyumcuya sahte altın sattıkları ve yeniden sahte altın satmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Yakalanma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve mahkeme, şüpheliler için ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

Soruşturmanın durumu:

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkili makamlar tarafından yürütülen inceleme çerçevesinde davanın seyrine ilişkin gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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