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Bulanık'ta on beş yıllık husumet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi

Muş'un Bulanık ilçesinde Yıldız ve İlpars aileleri, Şeyh Faruk Kılınç ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla Kur'an tilaveti eşliğinde barıştı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bulanık'ta on beş yıllık husumet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi

Bulanık'ta uzun süren kan davasına barışla nokta konuldu

Muş'un Bulanık ilçesinde yaklaşık 15 yıl önce başlayan husumet, iki ailenin arabuluculuk ve dinî temsilciler öncülüğünde yaptığı törenle sonlandırıldı. Barış programı Hazreti İbrahim Camisi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve geniş katılımla gerçekleşti.

Olayın geçmişi

Yaklaşık 15 yıl önce Kotanlı'da yaşayan Kenan Yıldız, eşini öldürmesi sonucu tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Hayatını kaybeden kadının Rüstemgedik beldesinden olan İlpars ailesinin mensubu olması, aileler arasında uzun süren bir husumetin başlamasına yol açtı.

Yıllar içinde derinleşen kin ve kırgınlıkların giderilmesi için bölgedeki kanaat önderleri ve ileri gelenleri devreye girdi. Uzlaşma çabalarında önemli rol üstlenen isimler arasında Şeyh Faruk Kılınç öne çıktı.

Barış töreni ve mesajlar

Barış programı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hazreti İbrahim Camisi'nde yapıldı. Törene Bulanık İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, kanaat önderleri, mahalle ve köy muhtarları, Yıldız ve İlpars ailelerinin mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ayrıca Abdülmelik Camii İmamı Vahyettin Selvi de konuştu.

Programda okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aile temsilcileri huzurunda el sıkışma gerçekleştirildi ve yaklaşık 15 yıldır süren husumet resmî olarak sona erdirildi. Müftü İbrahim Yaman törende İslam'ın kardeşlik, birlik ve barışa verdiği önemi vurgulayarak memnuniyetini dile getirdi ve "Bu barış bir kardeşlik meselesidir. Bu olayın özü kardeşliktir" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda yapılan duaların ardından iki aileye ve programa katılanlara barış yemeği ikram edildi. Bölge halkı, uzun süredir devam eden anlaşmazlığın sonlanmasından dolayı rahatlama ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇESİNDE YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE YILDIZ VE İLPARS AİLELERİ...

MUŞ'UN BULANIK İLÇESİNDE YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE YILDIZ VE İLPARS AİLELERİ ARASINDA BAŞLAYAN KAN DAVASI BARIŞLA SONUÇLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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