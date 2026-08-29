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Bülent Korkmaz: 60. dakikaya kadar memnunduk, pes etmeyeceğiz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sarıyer maçındaki ilk 60 dakikadan memnun olduğunu, hatalara rağmen teslim olmayacaklarını ve güçlü kalacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:18

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 00:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bülent Korkmaz: 60. dakikaya kadar memnunduk, pes etmeyeceğiz

Antalyaspor teknik direktörü bülent korkmaz’dan maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer’e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımın performansını ve maçta yaşananları değerlendirdi.

Korkmaz, maçın ilk bölümünden memnun olduklarını vurguladı: "60. dakikaya kadar oyundan çok memnunuz. İstediklerimizi yapmıştık. Ama ondan sonra üst üste gelen hatalar maalesef bizi bu duruma getirdi. Teslim olmayacağız, güçlü olacağız. Bu zorlu dönemleri hep beraber aşarız. Ben buna inanıyorum."

oyun içinde yaşanan hatalar ve kırmızı kart:

Teknik direktör, maçın dönüm noktalarından birinin Güray Vural’ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi olduğunu belirtti. Korkmaz, "Sarı kartı olan bir futbolcunun yaptığını doğru bulmuyorum. Yapmaması gerekiyor." diyerek oyuncuların duygularına hakim olması gerektiğini söyledi.

Maçın 60. dakikasına kadar takımın istediklerini yaptığını, ancak peş peşe gelen hataların sonuca doğrudan etki ettiğini ifade etti.

kadro değişiklikleri, transfer süreci ve taraftar beklentisi:

Kadroda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Korkmaz, bazı oyuncuların yorulduğunu ve değişikliklerin oyunun gerektirdiği şartlara göre yapıldığını açıkladı.

Transfer çalışmalarında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Korkmaz, sürecin bazen beklenmedik yönler alabildiğini dile getirdi: "Öyle transferler oluyor ki oyuncuyla anlaşıyoruz, avukatı ve menajeriyle her şey tamam oluyor ama daha sonra oyuncu başka bir şey bekliyor, yurt dışındaki başka bir takıma gidiyor."

Taraftar sayısındaki düşüş ve tribün tepkilerine ilişkin Korkmaz, beklentisinin net olduğunu belirtti: "Kazanamıyorsanız taraftar protesto edebilir, haklıdır. Kazanıyorsanız alkışlar, kaybediyorsanız protesto eder." Korkmaz, takımın hedefe doğru ilerlediğinde ve galibiyetler geldiğinde tribün tepkilerinin değişeceğine inandığını söyledi.

NTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT KORKMAZ,

NTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT KORKMAZ,

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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