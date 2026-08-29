Metin Diyadin: video hakem kararı maçı etkiledi ama takım çabuk yanıt verdi

Gençlerbirliği teknik direktörü maç sonrası değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Metin Diyadin, oyunun detayları ve takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ilk yarı ve golün gelişimi:

Diyadin, müsabakanın başından itibaren takımın istekli olduğunu vurgulayarak, "Maçtan önce bizler için, bizim gibi takımlar için her zaman kağıt üzerinde bir defa favorisi yoktur. Maçın zorlu geçeceğini de düşünüyorduk" dedi. Teknik adam, maçın ilk 30 dakikasında atak bir oyun sergilediklerini, direkten dönen bir pozisyonları bulunduğunu ve Erzurumspor'un ilk defa beşli bir savunma düzeniyle sahaya çıktığını hatırlattı.

Maçın ikinci yarısına ilişkin Diyadin şu ifadeleri kullandı: "Maçın ikinci yarısı da zaten yediğimiz talihsiz bir gol var. Ama tepkiyi çabuk verdik ki her zamanki gibi. Hem golü bulduk, ardından ikinciyi de bulduk. VAR’dan döndü." Bu sözler, geri döndürülen pozisyonun skoru ve maç akışını nasıl etkilediğini özetliyor.

oyun değerlendirmesi ve gelecek planları:

Genel görüntü bakımından takımın mücadele, istek ve arzusu yönünden eksik bir yönü olmadığını belirten Diyadin, ancak skor üretimi adına birkaç küçük dokunuşun gerektiğini söyledi. 3 haftalık periyotta elde edilen 7 puanın değerli olduğunu kabul eden teknik direktör, bu maçtan galibiyet çıkarma beklentilerini dile getirmiş olsalar da ligin saha şartlarının kağıt üzerindeki hesaplardan farklı olduğunu belirtti.

Diyadin, kadro yapısına yönelik değerlendirmesinde üretkenlik eksikliği üzerinde durdu: "Üretkenlik adına bir iki takviye yapmamız lazım. Zaten yapacağız, yapma zorunluluğumuz da var. Oyuna hamlede de bazı mevkilerde net olarak yapamıyoruz, yorgunluk da olsa başka sebepler de olsa." Ayrıca kadro derinliğinin eksikliğinin zaman zaman sıkıntı yarattığını vurguladı.

Son olarak Diyadin, maçın berabere bitmesine rağmen takımın oyun açısından hak ettiklerini düşündüğünü ve Erzurumspor'u da galibiyete olan ihtiyaçları nedeniyle tebrik ettiğini söyledi. Teknik direktörün ifadeleri, hem saha içi performansın hem de yönetimin önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı takviyelerin ipuçlarını veriyor.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK DİREKTÖRÜ METİN DİYADİN, ERZURUMSPOR FK MÜSABAKASININ ARDINDAN, "MAÇIN İKİNCİ YARISI DA ZATEN YEDİĞİMİZ TALİHSİZ BİR GOL VAR. AMA TEPKİYİ ÇABUK VERDİK Kİ HER ZAMANKİ GİBİ. HEM GOLÜ BULDUK, ARDINDAN İKİNCİYİ DE BULDUK. VAR'DAN DÖNDÜ" DEDİ.