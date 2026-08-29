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Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali

Serkan Özbalta, Gençlerbirliği karşısında alınan 1-1'lik sonucun yönetim, oyuncular ve taraftar için moral olduğunu; ligdeki 1 puanın kıymetli olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor'a Gençlerbirliği önünde 1 puan morali

maçın genel görünümü:

Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, maçın skoru ve takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu. Özbalta, iki haftalık kötü sürecin ardından alınan bu sonucun hem saha içi hem de şehir bazında moral sağladığını belirtti.

Özbalta, ilk yarının dengeli geçtiğini ve takımının birkaç net pozisyon yakaladığını söyledi. Martin, Eren ve Orhan Ovacıklı'nın ceza sahasında etkili fırsatlar bulduğunu, doğru tercihlerin sonucunda bir tanesinin daha gole dönüşebileceğini kaydetti. Ayrıca rakibin önceki haftalarda Fenerbahçe ve Göztepe gibi güçlü takımları mağlup etmiş olmasının, Gençlerbirliği'ne ekstra özgüven verdiğini vurguladı.

ikinci yarı gelişmeleri ve kilit anlar:

İkinci yarıda Gençlerbirliği'nin oyunu daha fazla domine edeceğini öngördüklerini söyleyen Özbalta, tam bu dönemde ekip olarak golü bulduklarını ve bunun takımı rahatlattığını anlattı. Ardından Eren'in yakaladığı yüzde 100'lük bir pozisyona dikkat çekti; o anın da gol olması halinde maçın farklı bir yöne evrilebileceğini ifade etti.

Rakibin eşitliği sağlayan golünü 'muazzam bir gol' olarak nitelendiren teknik adam, pozisyonun birçok kalecinin çıkaramayacağı nitelikte olduğunu belirtti. Maç sonrası gelen seyirci baskısının deplasmanda işleri zorlaştırdığını, bu atmosferde 1 puanın değerlendiğini söyledi.

Özbalta, maçın 1-1 bitmesinin özellikle yönetim, oyuncular, taraftarlar ve şehrin morali için önemli olduğunu vurguladı ve bu puanın ligdeki önemine dikkat çekti: 'Bu ligde alınan 1 puan çok çok kıymetli, çok çok değerli. Ama bunun devamını getirmek lazım.'

Genel olarak teknik direktörün mesajı, olumsuz başlangıca rağmen takımın toparlandığı, sahada gol pozisyonları üretebildiği ve alınan beraberliğin moral motivasyon sağlayacağı yönündeydi. Kulübün bundan sonra sergileyeceği performans, Özbalta'nın da belirttiği gibi bu puanın değeriyle ölçülecek.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, &quot;EN...

ERZURUMSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ SERKAN ÖZBALTA, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "EN NİHAYETİNDE MAÇIN 1-1 BİTMESİ HEM BİZİM YÖNETİMİMİZE HEM AÇIK SÖYLÜYORUM BİZLERE HEM OYUNCULARIMIZA, TARAFTARLARIMIZA, ŞEHRİMİZE MORAL OLACAKTIR" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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