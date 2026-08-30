Niğde’de 30 ağustos töreniyle zaferin 104. yılı kutlandı

Niğde'de 30 ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Niğde'de tören düzenlendi. Etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi ve kutlamaya Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Dinçer, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Tören, çelenk sunumu ile başladı; katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kutlama programı Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen kabul töreniyle sürdü.

Tören programı ve akşam etkinliği:

Günün resmi bölümünde yapılan konuşmalar ve tören törenin ana hatlarını oluşturdu. Protokol ve gazilerin bulunduğu etkinlikte gençlerin ve öğrencilerin katılımı dikkat çekti. Kutlama programı, akşam saatlerinde düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek ve kent sokaklarında toplu yürüyüşle son bulacak.

NİĞDE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI