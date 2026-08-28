İş dünyasının talebi: öngörülebilir, dirençli ve maliyetleri yönetebilen bir ekonomik zemin

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri oylandı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy iş dünyasının mevcut önceliklerini ve sanayinin karşılaştığı zorlukları ayrıntılı şekilde aktardı.

gündemde güven ve üretim önceliği:

Gülsoy, küresel ve ulusal ekonomik kırılmaların derinleştiği bir dönemde olduğunu belirterek, sanayicinin istihdamını koruyup büyütebilmesi için ön koşulun ekonomik netlik ve güven ortamı olduğunu vurguladı. ‘‘İş dünyası olarak şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; dirençli, öngörülebilir ve maliyetleri yönetebildiğimiz sürdürülebilir bir zemindir’’ dedi.

Gülsoy, dünya genelinde ticaret savaşları, enerji krizleri ve bölgesel jeopolitik gerilimlerin pazar dengelerini sarstığını, ancak bunun sahadaki tüm sorunları açıklamak için yeterli olmayacağını söyledi. Yerel zorluklar arasında yüksek enflasyon, döviz kuru baskıları ve artan finansman maliyetlerinin işletmeler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu; bunun üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü zayıflattığını aktardı.

Başkan, üretim yapmakla finansal yatırım arasındaki dengenin bozulduğuna dikkat çekti: yeni yatırım, makine alımı veya kapasite artışı planlayan üreticilerin yüksek finansman maliyetleri ve artan işletme giderleriyle karşılaştığını belirtti. Gülsoy, mevduatın istihdam, ihracat veya yeni yatırım üretmediğini hatırlatarak fiyat istikrarı hedeflenirken üreticinin sistemin dışına itilmemesi gerektiğini söyledi.

veri ve göstergelerle sektör tablosu:

Gülsoy, mevcut verilerin sanayinin kırılganlığını doğruladığını ifade etti. Ağustos ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 73,5 olarak kaydedilirken, yatırım mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 69,7 oldu. Başkan, fabrikaların çalıştığını ancak giderek daha büyük bir bölümünün atıl kapasiteyle üretim yaptığını ve imalat sanayinin 27 aydır daralma bölgesinde yer aldığını söyledi.

Ayrıca Temmuz ayında açıklanan PMI verisinin 47,7 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Gülsoy, üretimdeki zayıflamanın sürdüğünü vurguladı. Daralmanın başlıca tetikleyicileri arasında Orta Doğu’daki savaş ve jeopolitik risklerin uluslararası talebi baskılaması, yüksek hammadde maliyetleri, artan navlun ve yakıt fiyatları ile lojistik gecikmeler gösterildi.

Bütün bu koşullar altında Gülsoy, üretimin cazibesinin artırılması için tasarrufların fabrikalara, makinelere, Ar-Ge ve teknolojiye yönlendirilmesi gerektiğini, bunun kalıcı rekabet için şart olduğunu belirtti. ‘‘Gelişmiş pazarlarda tutunmanın yolu sadece düşük işçilik maliyetleri veya geçici finansman imkanları olamaz; yüksek katma değer, markalaşma ve yenilikçilik esas olmalıdır’’ dedi.

destek paketleri ve döviz dönüşüm desteği:

Toplantıda Gülsoy, ekonomi yönetiminin adımlarını ve açıklanan destek paketlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz dönemde açıklanan sanayi destek paketi, imalat sanayine yönelik yeni finansman imkanları ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredi (YTAK) Programı kapsamının genişletilmesini iş dünyasının beklentilerine karşılık veren önemli adımlar olarak nitelendirdi.

Gülsoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan döviz dönüşüm desteğine ilişkin düzenlemeye de değindi. Mevcut destek 1 Ağustos itibarıyla 6 ay uzatılmış; Bakanlığın duyurusuna göre 1 Ekim’den itibaren emek-yoğun sektörler ile katma değerli üretim ve istihdam sağlayan sektörler öncelenerek döviz dönüşüm priminin iki katına çıkarılacağı belirtildi. Gülsoy, KTO olarak primin daha da artırılması yönündeki taleplerini tekrar ederek uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

kto kayseri tekmer projesi:

Toplantıda ayrıca KTO’nun teknoloji ve girişimcilik ekosistemine yönelik adımı da duyuruldu. Gülsoy, uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda KTO Kayseri TEKMER projesinin bu ay KOSGEB tarafından onaylandığını açıkladı. Merkezin fiziki altyapısına yönelik tadilat çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

KTO Kayseri TEKMER, merkez konferans salonu binasında daha önce restoran olarak kullanılan alanda, iki katlı ve toplam bin 700 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Gülsoy, merkezin yalnızca çalışma alanı olmayacağını; fikrin projeye, projenin ürüne, ürünün yatırıma ve ticari başarıya dönüştüğü bir teknoloji ve girişimcilik merkezi olacağını söyledi.

Merkezde robotik, makine, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi alanlarda yenilikçi fikirleri olan girişimcilere yönelik çağrıların çok yakında yapılacağı, işletmesini henüz kurmamış genç girişimcilerden teknoloji tabanlı ürününü geliştirmek isteyen işletmelere kadar geniş bir kitleye kapı açılacağı belirtildi. Gülsoy, TEKMER’in Kayseri sanayisine hizmet edecek şekilde tasarlandığını ve burada sanayici, yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirecek aktif bir ekosistem kurulacağını vurguladı.

Sonuç olarak Başkan Gülsoy, geçici pansumanların ötesinde üretimin ve ticaretin mantığını yeniden kuracak radikal yapısal reformlar beklendiğini söyleyerek, kaynağın doğru yönlendirildiği ve üretimin cazibesinin arttığı bir ekonomik zeminin önemini tekrar etti.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI'NDA KONUŞAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; "İŞ DÜNYASI OLARAK ŞU ANDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY; DİRENÇLİ, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE MALİYETLERİ YÖNETEBİLDİĞİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ZEMİNDİR" DEDİ.