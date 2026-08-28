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Gurbetçi akını Trakya sınırlarından 3,7 milyon yolcu geçti

22 Haziran'dan itibaren Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule'den Trakya sınır kapılarında toplam yaklaşık 3,7 milyon yolcu giriş-çıkış gerçekleşti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gurbetçi akını Trakya sınırlarından 3,7 milyon yolcu geçti

Gurbetçi sezonunda Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının yaz izinleri için Türkiye’ye dönüşleri Trakya’daki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. 22 Haziran'da başlayan dönem boyunca Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule'den yaklaşık 3,7 milyon yolcu giriş ve çıkış yaptı.

sınır kapılarında yoğunluk ve araç trafiği:

Sezon kapsamında sınır kapılarından yaklaşık 1 milyon araç giriş-çıkış gerçekleştirildi. Yetkililer, 27 Ağustos'ta Trakya'daki sınır kapılarından 5 bin 587 aracın çıkış yaptığı ve bu rakamın son 3 yılın en yüksek günlük araç çıkışı olduğu bilgisini paylaştı.

bekleme sürelerinde düşüş:

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde geçen yıl ortalama 39 dakika olan bekleme süresinin bu yıl 27 dakikaya gerilediğini açıkladı. Gurbetçi sezonunun önümüzdeki günlerde sona ermesi beklenirken, dönüş yolculuğuna çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk sınır kapılarında devam ediyor.

GURBETÇİ SEZONUNDA SINIR KAPILARINDAN 3,7 MİLYON YOLCU GEÇTİ

GURBETÇİ SEZONUNDA SINIR KAPILARINDAN 3,7 MİLYON YOLCU GEÇTİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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