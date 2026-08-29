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Kozmetik fabrikasında bidon devrildi, nitrik asit sızıntısı kontrol altına alındı

Gebze'de bir kozmetik fabrikasında asansör kabinindeki bidon devrildi, yaklaşık 10 litre nitrik asit döküldü; ekiplerin müdahalesiyle kontrol sağlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozmetik fabrikasında bidon devrildi, nitrik asit sızıntısı kontrol altına alındı

Olayın ayrıntıları:

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak adresinde faaliyet gösteren bir kozmetik üretim fabrikasında asansör kabininde bulunan bidonun devrilmesi sonucu kimyasal madde döküldü. Bidondan yaklaşık 10 litre nitrik asit sızdığı bildirildi. Bidonun devrilme nedeni henüz belirlenemedi.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kimyasal maddeye uygun ekipmanlarla müdahale etti. Müdahale sonucu dökülen nitrik asit kontrollü şekilde izole edilerek tehlike ortadan kaldırıldı.

İnsani etkiler ve güvenlik durumu:

Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve kimyasal maddeden etkilenmediği aktarıldı. Fabrika personeli ve ekipler güvenlik prosedürlerine uygun hareket ederek riskin büyümesini engelledi.

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE KOZMETİK ÜRETİMİ YAPILAN BİR FABRİKADA ASANSÖR KABİNİNDEKİ BİDONUN...

KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE KOZMETİK ÜRETİMİ YAPILAN BİR FABRİKADA ASANSÖR KABİNİNDEKİ BİDONUN DEVRİLMESİ SONUCU NİTRİK ASİT DÖKÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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