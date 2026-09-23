Bursa’da alevlerden tahliye: 19 kişi itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

Bursa'da binada çıkan yangında 19 kişi tahliye edildi

Merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve binada mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 10 araç ile termal drone sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın sırasında binada kalan 19 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılanlar, olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerine yönlendirildi. Binadaki diğer vatandaşların tahliye işlemleri devam ederken, ekipler olası yeni risklere karşı bölgedeki tarama ve güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Soğutma çalışmaları ve koordinasyon:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Biba, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahale ettiğini, 19 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Olay yerindeki soğutma ve kontrol çalışmaları, gelişmelerin AKOM koordinasyonunda takip edilerek ilerletiliyor. Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek güvenlik önlemlerinin devam edeceğini belirtti.

Bursa'da bina yangını: Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı