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Acıgöl'de karayolunda iki araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

Nevşehir'de Acıgöl OSB yakınında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 23:26

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 23:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Acıgöl'de karayolunda iki araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

Acıgöl'de karayolunda iki araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

Nevşehir'in Aksaray-Nevşehir karayolu Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen kazada, Z.Ö.'nün kullandığı 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 NC 763 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

NEVŞEHİR’DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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