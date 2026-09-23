Acıgöl'de karayolunda iki araç çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

Nevşehir'in Aksaray-Nevşehir karayolu Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen kazada, Z.Ö.'nün kullandığı 34 RBH 443 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 NC 763 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza ve müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR’DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.