Nilüfer Belediyespor Eker kadrosunu tanıttı, hedeflerini yukarı taşıdı

Yeni sezon lansmanı ve kadro tanıtımı:

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil eden tek takım olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu kadrosunu 25 Eylül 2026 tarihinde Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıttı. Geçen sezonki performansın ardından korunan çekirdek kadro ve yapılan yeni takviyelerle takımın hedefleri bu sezon daha iddialı bir çerçeveye oturtuldu.

Tanıtım toplantısında oyuncular, teknik ekip ve yönetim bir araya gelirken, Nilüfer Belediyesi altyapı takımı ile Eker Spor Kulübü’nün Kadınlar 2. Ligi ekibi de etkinlikte yer aldı. Organizasyonda kulüp-sponsor iş birliğinin sürdürülebilirliği ve Bursa voleybolunun gelişimine yapılan katkılar sıkça vurgulandı.

yönetim ve sponsordan mesajlar:

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, sporun kent yaşamındaki rolünü vurgulayarak, “Nilüfer’de spor yalnızca bir başarı alanı değil, bir yaşam kültürü. Kadın voleybol takımımız da bu kültürün en güçlü temsilcilerinden biri. Bir kız çocuğunun tribünde bir voleybolcuyu izleyerek ‘Ben de onun gibi olmak istiyorum’ demesi, bizim için kazanılmış en değerli kupalardan biri. Kadın sporunun sürdürülebilir biçimde güçlenmesi kamu, özel sektör ve toplumun ortak sorumluluğu. Eker Grubu’nun takımımıza verdiği destek de bu anlayışın çok kıymetli bir örneği,” dedi.

Kulüp Başkanı Muharrem Or ise hedeflerini sıralarken takımın saha içi duruşuna ve izleyiciye sunacağı maç kalitesine vurgu yaptı: “Bu yılki en büyük hedefimiz, geçen yıl olduğu gibi en iyi voleybolu oynayan ve sahada en sportmen şekilde mücadele eden takım olmak. Bizim için sıralamadan ziyade Bursa’da voleybolseverlere güzel maçlar izletmek ve Türk voleyboluna, özellikle genç sporculara hizmet etmek önemli.”

Sponsoru temsilen konuşan Ece Eker, Eker Grubu’nun spora uzun soluklu katkısını hatırlatarak, formadaki ismin değerine dikkat çekti: “Eker olarak çok uzun yıllardır spora destek veriyoruz. Bunun sebebi, sporun bireylerin özgüveninin gelişmesinde ve toplumun şekillenmesinde çok olumlu bir etkiye sahip olduğuna inanmamız. Formanızda Eker ismini görmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, inandığımız değerleri gösterebildiğimiz çok değerli bir alan.”

teknik ekip ve kaptanın vizyonu:

Başantrenör Gökhan Durmaz lansmanda takım inşasına dair bilgi vererek, geçen sezonun performansından memnuniyetini dile getirdi ve yeni dönemde genç oyunculara şans vereceklerini açıkladı: “Güzel bir sezon geçirdik. Özellikle bu sahada oynadığımız maçlarda Bursa halkıyla birlikte güzel bir voleybol izlettik. Bu sezon geçen yıldan birçok oyuncumuzu kadromuzda tuttuk, aramıza daha genç, daha enerjik ve daha dinç oyuncular kattık. Bu sezon da beklentimiz iyi voleybolu sahaya yansıtmak ve Bursa halkına güzel maçlar izlettirmek.”

Takım kaptanı Buse Ünal Pehlivan ise oyuncular arasındaki güvene dikkat çekti: “Bugün burada, yeni sezon öncesinde takım olarak bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Geçen sezon Bursa’da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Sahada verdiğimiz mücadeleyle güzel anlar yaşadık ve bu sezon bunun üzerine koyarak daha güzel işlere imza atmak istiyoruz.”

Tanıtımda öne çıkan noktalardan biri, Nilüfer Belediyespor Eker’in sadece lig başarısı odaklı olmayan bir misyon taşımayı sürdürmesi oldu. Kulüp ve sponsorların ortak vurgusu, Bursa’da voleybol kültürünü genişletmek, gençlere rol model olmak ve altyapıyı güçlendirmek yönünde toplandı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte takımın hedefinin hem sahada rekabetçi olmak hem de kentte voleybol bilincini derinleştirmek olduğu bir kez daha belirtildi.

Nilüfer Belediyespor Eker’in 2026-2027 sezonunda sahaya nasıl bir kadro ve oyun stiliyle çıkacağı, Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki maç takvimiyle birlikte sezon ilerledikçe daha net görülecek. Kulüp, taraftarıyla buluşacak maçlarda Bursa’ya kaliteli voleybol sunma taahhüdünü tekrarladı ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NDE BURSA’YI TEMSİL EDEN TEK TAKIM OLAN NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 2026-2027 SEZONU KADROSUNU DÜZENLENEN LANSMANLA TANITTI. GEÇEN SEZON SERGİLEDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKEN BURSA EKİBİ, KORUDUĞU GÜÇLÜ KADROSU VE YENİ TRANSFERLERİYLE GÖZÜNÜ DAHA YÜKSEK HEDEFLERE DİKTİ.