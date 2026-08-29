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Büyük zaferin mirasıyla ULUSDER'den iş dünyasına ortak gelecek çağrısı

ULUSDER Başkanı Özcan Polat, 30 Ağustos’ta bağımsızlık mirasının üretim, yatırım ve uluslararası iş birlikleriyle geleceğe taşınması çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Büyük zaferin mirasıyla ULUSDER'den iş dünyasına ortak gelecek çağrısı

ULUSDER'den 30 Ağustos mesajı:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Başkanı Özcan Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferinin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirtti.

zaferin tarihi ve taşıdığı anlam:

Polat, mesajında 30 Ağustos’un milletimizin bağımsızlık iradesini ve geleceğini kendi elleriyle şekillendirme kararlılığını ortaya koyan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade ederek, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının en güçlü simgelerinden biridir. Bu büyük zafer, bizlere yalnızca geçmişimizi değil, geleceğimizi hangi anlayışla inşa etmemiz gerektiğini de hatırlatmaktadır" dedi.

ekonomik kalkınma ve iş dünyasının rolü:

Polat, Türkiye’nin sahip olduğu ekonomik, diplomatik ve stratejik potansiyelin, geçmişten devralınan bağımsızlık iradesinin çağdaş bir anlayışla geleceğe taşınmasıyla daha da güçleneceğine dikkat çekti. ULUSDER olarak Türk iş dünyasının küresel bağlantılarını güçlendirmenin, yeni yatırım fırsatları açmanın ve uluslararası ticari ilişkileri desteklemenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Dernek başkanı, birlik ve kararlılık vurgusunu ekonomi gündemine taşıyarak, "30 Ağustos’un bizlere bıraktığı en önemli miraslardan biri, zor şartlar karşısında ortaya konulan birlik ve kararlılıktır. Bugün bizlere düşen görev ise bu mirası ekonomik kalkınma, üretim, yatırım, istihdam ve uluslararası iş birlikleriyle geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek sonlandıran Polat, "30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu büyük zaferin gururunu milletçe aynı inanç ve kararlılıkla yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

ULUSDER’DEN 30 AĞUSTOS MESAJI: &quot;BÜYÜK ZAFER, ORTAK GELECEĞİMİZİN İLHAM KAYNAĞIDIR&quot;

ULUSDER’DEN 30 AĞUSTOS MESAJI: "BÜYÜK ZAFER, ORTAK GELECEĞİMİZİN İLHAM KAYNAĞIDIR"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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