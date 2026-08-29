Kaş'ta alevlerin arasından kurtarılan koyunlar ve kaplumbağanın hikayesi

Kaş'ta yangına müdahale ve kurtarma anları:

Kaş kırsalında çıkan yangın sırasında itfaiye ekipleri ve köylüler birlikte hareket ederek alevlerin yaklaştığı meraları ve ahır girişlerini korumaya çalıştı. Olay yerinde çekilen görüntülerde ekiplerin hortumlarla yangını kontrol altına alma çabası ile aynı zamanda hayvanların güvenli bölgelere sevk edilmesi dikkat çekti.

koyunlar için insan zinciri:

Yangının ilerlemesiyle birlikte koyun sürüsü tehlike altına girdi. Köylüler ve itfaiye görevlileri arasında kurulan insan zinciriyle küçükbaş hayvanlar panik yaratmadan, düzenli bir şekilde daha uzak ve güvenli meralara doğru yönlendirildi. Rüzgârın etkili olduğu anlarda zaman zaman güçlük yaşansa da geniş çaplı bir kayıp yaşanmadı.

kaplumbağanın kurtarılışı ve son durumu:

Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise bölgedeki vatandaşlar tarafından dikkatle alınıp taşınarak kurtarıldı. Kaplumbağa, taşıma sırasında kabuğuna zarar gelmemesi için karton kutu ve nemli bezle korunarak güvenli alana getirildi. Olay yerindeki veteriner tarafından yapılan ilk kontrolde hayvanlara müdahale edilip gerekli dinlenme ve takip sağlandı.

Yetkililer yangının çıkış nedenini ve hasarın boyutunu araştırıyor. Bölge sakinleri benzer olayların önüne geçmek için yangınla mücadele altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olayda insan ve hayvan güvenliğinin sağlanmasında başta itfaiye ekipleri olmak üzere yerel halkın hızlı müdahalesi ön plana çıktı.

Kaş'daki yangında koyunlar ve kaplumbağa böyle kurtarıldı