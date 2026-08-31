Aydın'da Zafer Bayramı coşkusu ışık gösterisi ve Mert Demir konseriyle yükseldi

Aydın'da 30 Ağustos kutlamaları Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü, Aydın'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kutlamalar, kent merkezindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yoğun katılımla sürdü.

Işık ve ateş gösterisi:

Program, meydandaki havuz alanında gerçekleştirilen görsel şölenle başladı. Işık ve ateş gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; alanı dolduranlar gösterinin yarattığı görsel etkiyle akşamın açılışını coşkuyla karşıladı.

Mert Demir'le coşkulu konser:

Görsel gösterinin ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Mert Demir, repertuarından parçalar seslendirerek on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alandaki kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve kutlama atmosferi yükseldi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, düzenlemeler ve program için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Kutlamalar, görsel ve müzikal unsurların birleşimiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamını vurgulayarak sona erdi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE KAZANILAN BÜYÜK ZAFER’İN 104. YIL DÖNÜMÜ AYDIN’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. ATATÜRK KENT MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN IŞIK VE ATEŞ GÖSTERİSİNİN ARDINDAN SAHNEYE ÇIKAN MERT DEMİR, ON BİNLERCE AYDINLIYA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.