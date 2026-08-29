Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Büyükkılıç, Kayseri'de göreve başlayan hava komutanlarıyla iş birliğini pekiştirdi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye atanan Hava Kuvvetleri üst düzey komutanlarını makamında ağırlayıp kentteki kamu ve güvenlik iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükkılıç, Kayseri'de göreve başlayan hava komutanlarıyla iş birliğini pekiştirdi

Kayseri'de yeni atamalara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kayseri'de yeni görevlerine atanan üst düzey komutanları makamında kabul etti. Kabulde, Hv. K. İsth. Başkanı Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ve 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Alper Gökdere hazır bulundu.

görüşmede ele alınan başlıklar:

Yapılan görüşmede, Kayseri'de kamu kurumları ile güvenlik birimleri arasında süregelen iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin genel gündemine ilişkin değerlendirmeler ön plana çıktı. Taraflar, koordinasyonun sürekliliği ve hizmet akışının kesintiye uğramaması üzerinde durdu.

başkanın değerlendirmesi ve kapanış:

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli komutanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni atandıkları görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Bu buluşma, yerel yönetim ile askeri yetkililer arasındaki iletişimin önemini bir kez daha gösterdi; taraflar, kent yönetimi ve güvenliğe ilişkin koordinasyonun devam edeceği mesajını paylaştı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE KAYSERİ’DE YENİ GÖREVLERİNE ATANAN ÜST DÜZEY KOMUTANLARI MAKAMINDA AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı
images

Kağıthane’de sahnede birlik ve 30 Ağustos coşkusu
images

Bursa zafer haftasını ay yıldızlı etkinliklerle karşılıyor
images

Çanakkale'deki yazlık evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyo ile tedavi ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler