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Sarız'da 1,3 kilometrelik grup yolunda kontrollü patlatmayla hızlanan ulaşım çalışması

Kayseri Büyükşehir, Sarız'ta Sancakağıl-Tavla arasındaki 1,3 km'lik güzergahta kontrollü patlatma ile yol açıyor; amaç kışın acil durumlarda ulaşımı güvenli kılmak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarız'da 1,3 kilometrelik grup yolunda kontrollü patlatmayla hızlanan ulaşım çalışması

Çalışmanın kapsamı ve yöntemi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde Sancakağıl ile Tavla mahalleleri arasındaki 1,3 kilometrelik güzergahta yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede karşılaşılan sert kaya yapısının iş makineleriyle yürütülecek kazı süresini uzatmaması ve çalışmanın daha kısa sürede tamamlanması amacıyla kontrollü patlatma yöntemi kullanıldı.

Uygulama sırasında gerekli tüm güvenlik tedbirleri alındı, patlatma işlemleri kontrollü ve uzman ekipler gözetiminde gerçekleştirildi. Amaç, kaya kütlelerinin güvenli biçimde kaldırılması ve yolun bir an önce ulaşıma açılmasıdır.

Grup yolunun yerel önemi:

Bu açma çalışması, Sarız ilçe merkezinden Ördekli, Tavla, Çağşak, Dallıkavak ve Kırkısrak mahallelerine uzanan, grup yol niteliğindeki ulaşım aksında hayati bir rol oynayacak. Özellikle yağışlı ve kış aylarında bölge halkının günlük ulaşımlarında ve acil yardım araçlarının erişiminde güvenliği artırması bekleniyor.

Büyükşehir yetkilileri, sahada yoğun mesai gösterilerek güzergâhın kısa sürede ulaşıma hazır hale getirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Kırsal kalkınma ve altyapı hedefleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal yollarına verdiği öncelik doğrultusunda yürütülen bu çalışma, belediyenin kırsal kalkınma hamlesinin ulaşım ayağını oluşturuyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde yürütülen yol, asfalt, bakım ve onarım çalışmaları ile altyapı standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kayseri'nin 16 ilçesi ve tüm kırsal mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında Sarız'daki yol açma faaliyetleri, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların önemli bir parçasını oluşturuyor. Büyükşehir, bölgenin ihtiyaçları ve arazi koşullarını göz önünde bulundurarak ulaşım güvenliğini ve konforunu artırma çalışmalarını sürdürecek.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından bölge ulaşımının daha düzenli, güvenli ve konforlu bir altyapıya kavuşacağını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIZ İLÇESİ SANCAKAĞIL İLE TAVLA MAHALLELERİ ARASINDAKİ 1,3...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIZ İLÇESİ SANCAKAĞIL İLE TAVLA MAHALLELERİ ARASINDAKİ 1,3 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA YOL AÇMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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