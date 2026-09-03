Çanakkale'de mavi mirasa genç adımlar: yelken ve anı dalışı

etkinliğin kapsamı:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, çocuk ve gençleri denizle ve tarihî mirasla buluşturdu. Organizasyon, Kültür Yolu Festivali'nin devamı niteliğinde dört gündür sürüyor ve katılımcılara hem sualtı deneyimi hem de yelken eğitimi sunuyor. Etkinlik kapsamında yaklaşık 460 kişinin anı dalışı yapması, bunun yanı sıra 250 kişilik yelken sürüşü planlanması hedeflendi.

Program, Gelibolu Sualtı Parkı'nın sunduğu olanakları gençlere tanıtmayı ve deniz sporlarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Organizasyon, su sporlarını deneyimlemeye teşvik ederek bölgenin denizcilik geleneklerini canlı tutmayı hedefliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir etkinlik hakkında, Çanakkale'nin denizle olan güçlü bağını vurguladı. Kaşdemir, festivalin başladığını belirterek Tarihi Alan Başkanlığı olarak suyun altında bir saygı dalışı düzenlediklerini ve yoğun katılım olduğunu söyledi. Başkan, Gelibolu Sualtı Parkı'nın dünyada tanınan bir yer haline geldiğini ve etkinlikle vatandaşları su sporlarına özendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaşdemir, ayrıca Çanakkale'yi 'Mavi Vatan'ın önemli bir parçası olarak nitelendirip, tarih boyunca iyi denizcilerin ve su sporcularının yetiştiğini hatırlattı. Etkinliğin sonunda dalış ve yelken sporuna ilginin artmasının beklendiği belirtildi.

gençlerin deneyimi:

Etkinliğe katılan gençlerden 15 yaşındaki Engin Kaya yaşadığı ilk dalış deneyimini, 'Başta biraz heyecanlandım, nefes almakta zorlandım. Sonra ciğeri boşaltında daha iyi nefes aldım' sözleriyle anlattı. Deneyim, genç katılımcıların sualtı ortamına adaptasyon süreçlerini ve eğitim desteğinin önemini gözler önüne serdi.

12 yaşındaki Nurbanur Arslanboğa ise dalış deneyimini, 'Çok güzeldi. Balıklarla birlikte yüzüyorduk. Eğitmenin bana her konuda yardımcı oldu. Nefes verirken hiç zorluk yaşamadım. Aslında bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünüyordum. Suyun altında fotoğraf çekildik, çok güzel oldu benim için. Suyun içerisinde eğlendiğim anlar, bu program beni çok mutlu etti. İnşallah her yıl yapılır. Böyle bir program herkes için faydalı olur' sözleriyle paylaştı.

Organizatörler, gençlerin ve çocukların etkinlikten edindiği deneyimi uzun vadede sürdürülebilir bir ilgiye dönüştürmeyi ve su sporlarına katılımın artmasını sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, hem bölgenin tarihî hafızasını güçlü tutma hem de deniz sporları kültürünü gelecek kuşaklara aktarma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çanakkale'de gençler, tarih için dalıp yelkenler fora dedi