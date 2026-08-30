Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kuduz teşhisiyle entübe edilen çocuk yaşamını yitirdi

Merkez Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce dışarıda bir sokak kedisi tarafından dudağından ısırılan N.K. (4) isimli kız çocuğunun sağlık durumu, tedavi gördüğü hastanede kötüleşti ve çocuk hayatını kaybetti.

Olayın seyri:

Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos tarihinde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda 13 Ağustos tarihinde çocuğa kuduz teşhisi kondu ve tedavi süreci başlatıldı. Teşhis sonrası çocuk entübe edilerek yoğun bakımda takip edildi.

Hastane süreci ve sonuç:

Tedavisi Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde devam eden N.K.'nin durumu, açıklanan bilgilere göre bugün olumsuzlaştı ve çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer ve aile tarafından yapılan başvurular, hastane kayıtları ve teşhis tarihleri haber kaynaklarında yer aldığı şekilde korunmuştur.

VEFAT EDEN ÇOCUK N.K.