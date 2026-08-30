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Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır Sur'da kedi ısırığı sonrası kuduz teşhisi konulan N.K. (4), 10 Ağustos'ta başvurup 13 Ağustos'ta tedaviye alındı; bugün hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kedi ısırığından sonra kuduz teşhisiyle entübe edilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kuduz teşhisiyle entübe edilen çocuk yaşamını yitirdi

Merkez Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce dışarıda bir sokak kedisi tarafından dudağından ısırılan N.K. (4) isimli kız çocuğunun sağlık durumu, tedavi gördüğü hastanede kötüleşti ve çocuk hayatını kaybetti.

Olayın seyri:

Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos tarihinde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda 13 Ağustos tarihinde çocuğa kuduz teşhisi kondu ve tedavi süreci başlatıldı. Teşhis sonrası çocuk entübe edilerek yoğun bakımda takip edildi.

Hastane süreci ve sonuç:

Tedavisi Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde devam eden N.K.'nin durumu, açıklanan bilgilere göre bugün olumsuzlaştı ve çocuk yaşamını yitirdi. Yetkililer ve aile tarafından yapılan başvurular, hastane kayıtları ve teşhis tarihleri haber kaynaklarında yer aldığı şekilde korunmuştur.

VEFAT EDEN ÇOCUK N.K.

VEFAT EDEN ÇOCUK N.K.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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