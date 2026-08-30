Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı

Aydıntepe'de 30 Ağustos törenleri

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. İlçe merkezinde gerçekleştirilen program, resmi protokolün katılımıyla başladı ve anma törenleri çerçevesinde sürdü.

Tören programı:

Törene Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve ilçe protokolü katıldı. Katılımcılar ilk olarak saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı; ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler sahnelenerek milli duygular paylaşıldı.

Günün anlamı ve tebrik töreni:

Kutlama, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla sona erdi. Törenin bitiminde kaymakamlık makamında tebrik töreni düzenlenerek bayram kutlamaları kabul edildi. Öğrencilerin etkin katılımı ve protokolün bir araya gelmesi, ilçede zaferin anılması ve Cumhuriyet değerlerinin vurgulanması açısından öne çıktı.

AYDINTEPE’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI