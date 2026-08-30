Nükleer lig hedefi: Akkuyu’dan birkaç ay içinde ilk elektrik üretilecek

Enerjide yeni eşik: Akkuyu ilk elektriğe hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin enerji politikalarında gelinen son noktayı değerlendirdi. Bayraktar, ülkenin enerji arz güvenliğini artırma hedefi doğrultusunda yürütülen projeleri özetleyerek, Akkuyu nükleer santralinde önümüzdeki dönemde somut bir üretim adımı atılacağını söyledi.

Akkuyu'da son durum:

Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde biz Akkuyu’dan nükleerden ilk elektriği üreteceğiz" dedi. Bayraktar, Akkuyu'da dört reaktörün inşasının sürdüğünü belirtti ve Türkiye'nin nükleer alanda uluslararası standartlarda yarışan ülkelere katılacağını ifade etti. Bu gelişmenin, Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını azaltarak yıllık döviz çıkışını sınırlamaya katkı sağlayacağı mesajı verildi.

Doğal gaz ve petrolde atılan adımlar:

Bayraktar, doğal gaz altyapısı ve arama faaliyetlerine dair rakamları paylaşırken, Türkiye'nin yeraltı boru hattı yatırımına dikkat çekti. Türkiye'nin yeraltında inşa ettiği boru hattı uzunluğunun 220 bin kilometrenin üzerinde olduğunu, doğal gazın artık 81 ilde ve 980 yerleşim yerinde ulaştığını söyledi. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan başlayan üretim sayesinde bugün Türkiye genelinde 4 milyon hanede kendi gazının kullanıldığını, bu sayının 2026 sonunda 8 milyon haneye, 2028'de ise 16-17 milyon haneye ulaşacağını belirtti; bu düzeyin hane ihtiyaçlarının yaklaşık %80'ini karşılayacağına işaret etti.

Petrol aramalarına ilişkin açıklamasında Bayraktar, terörden arındırılan bölgelerin üretim üsleri haline geldiğini vurguladı. Gabar bölgesinde 2021 Eylül ayında yapılan keşfin Cumhuriyet tarihinin en büyük keşiflerinden biri olduğunu söyleyen Bakan, burada günlük üretimin 83 bin varilin üzerinde olduğunu, bölgeye 3 bin 500–4 bin arasında istihdam sağlandığını aktardı.

Yerel yatırımlar ve kamu alanları tartışması:

Programda konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Dede Korkut Parkı üzerinden yürütülen tartışmalara yanıt vererek parka ilişkin sahiplenmeyi vurguladı: "Dede Korkut Parkı Eskişehir’indir". Albayrak, şehirdeki kamu yatırımlarını sıraladı; Seyitgazi Kırka'daki lityum karbonat ve pentahidrat ile Beylikova'daki nadir toprak elementleri projesinin birlikte yaklaşık yarım milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi. Ayrıca Kocakır'da 1.796 konutluk yeni bir yaşam alanı projesinin takip edildiğini ve şehir hastanesine 20 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi kazandırıldığını açıkladı.

Albayrak, ulaşım yatırımlarına da değinerek Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 12 yılda 63 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi. Konuşmalar, hem merkezi enerji politikalarının yerel yansımalarını hem de bölgesel projelerin ekonomik ve sosyal etkilerini öne çıkardı.

Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerinin —nükleer, doğal gaz ve petrol yatırımlarıyla— eş zamanlı ve kapsamlı şekilde ilerlediğine dair bir tablo sundu. Bakan, enerjiye ilişkin mega projelerin hayata geçmesiyle dışa bağımlılığın azalacağını ve ekonomiye yıllık milyarlarca dolar tasarruf olarak yansıyacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR