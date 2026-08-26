Çelikhan'da kontrolü kaybeden araç takla attı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Çelikhan-Malatya karayolunda kaza: araç takla attı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Olayda 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Aracın plakasının 52 AFH 737 olduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Kaza, Çelikhan-Malatya karayolunda gerçekleşti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

sürücü ve soruşturma:

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve sürücünün kimliğinin henüz öğrenilmediğini açıkladı. Emniyet ekipleri kaza yerinde delil toplama ve olayın seyrini belirlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor. İlk belirlemelere göre kazanın nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi; kesin sebep soruşturma tamamlandığında netleşecek.

Olay yerindeki teknik inceleme ve tanık ifadeleri, kaza nedeninin aydınlatılmasında belirleyici olacak. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir ayrıntı paylaşılmadı; hastanedeki tedavileri takip ediliyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN TAKLA ATMASI SONUCU 4’Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.