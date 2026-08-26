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Erzincan Kemaliye'de kırsal yangın: Kışlacık'ta 8 ev ağır hasar aldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Kışlacık köyünde çıkan yangın, itfaiye, sağlık ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek 8 ev kullanılamaz hâle geldi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan Kemaliye'de kırsal yangın: Kışlacık'ta 8 ev ağır hasar aldı

Kışlacık köyünde yangın

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangın, yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi ve söndürme çalışmaları yürütüldü.

Müdahale ve ekiplerin sevk edilmesi:

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi ve olası can kayıplarının önlenmesi amacıyla sağlık ve orman ekipleri de olay yerine gönderildi ve koordineli bir müdahale sağlandı.

Hasar ve sonrası çalışmalar:

Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayda 8 ev zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, hasarın boyutunu netleştirmek üzere bölgedeki tespit ve değerlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve kesin hasar tespitiyla ilgili resmi açıklama bekleniyor; bölgedeki güvenlik ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI KIŞLACIK KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 8 EV ZARAR GÖRDÜ

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNE BAĞLI KIŞLACIK KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 8 EV ZARAR GÖRDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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