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Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı, gelecek adımları planlıyor

Beşiktaş, Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenerek şampiyon oldu; başantrenör Arenas ve Bogdan Radivojevic maç sonrası değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı, gelecek adımları planlıyor

maç özeti:

Hentbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 38-32 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın başantrenörü Ruben Garabaya Arenas ile maçın oyuncusu seçilen Bogdan Radivojevic değerlendirmelerde bulundu.

arenas'ın değerlendirmesi:

Beşiktaş Başantrenörü Ruben Garabaya Arenas, rakibini tebrik ederek takımının turnuva boyunca sergilediği performansı özetledi. Arenas, 'İyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık ve bundan sonrası için adımlarımızı atacağız, bakacağız ne yapacağımıza' ifadeleriyle kazanan takımın kısa vadeli planlarının olduğunu belirtti.

radivojevic'in sözleri ve takım ruhu:

Maçın oyuncusu Bogdan Radivojevic ise takım içindeki inşa sürecine vurgu yaptı. Radivojevic, yeni bir takım ve yeni bir teknik ekip olduklarını; bu yüzden işin kolay olmadığını, ancak elbirliğiyle en iyisini ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca Radivojevic, kupanın hak edilmiş olduğunu belirtip taraftarlara destek çağrısı yaptı: 'Gelmeye devam etsinler. Onlara ihtiyacımız var ve beraberinde iyi işler başaracağız.'

Basın toplantısının sonunda şampiyon oyuncular sevinç anlarını renklendirerek antrenörlerini, takım arkadaşlarını ve çevirmenlerini suyla ıslattı. Kutlamanın ardından toplantı sona erdi ve takımın geleceğe yönelik adımlarını nasıl atacağı merak konusu olarak kaldı.

RUBEN GARABAYA ARENAS HENTBOL CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NI KAZANMALARININ ARDINDAN, &quot;İYİ BİR TURNUVA...

RUBEN GARABAYA ARENAS HENTBOL CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NI KAZANMALARININ ARDINDAN, "İYİ BİR TURNUVA GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM. ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK VE BUNDAN SONRASI İÇİN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ, BAKACAĞIZ NE YAPACAĞIMIZA" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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