Akçaburgaz'da yeni kütüphane ve emekli evi yaşamı canlandırıyor

Akçaburgaz'da kültür ve buluşma mekânı açıldı

Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içinde yer alan iki yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete sundu. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, yazar İskender Pala, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütüphanenin özellikleri:

İskender Pala Kütüphanesi, daha önce özel işletme olarak kullanılan yaklaşık 330 metrekarelik yapının belediye tarafından yenilenmesiyle oluşturuldu. Modern bir çalışma ve araştırma merkezi olarak tasarlanan kütüphanenin toplam kapasitesi 160 kişi olarak belirlendi ve tesiste yaklaşık 3 bin kitap raflarda yer alıyor.

Tesis, dijital kütüphane anlayışıyla hizmet verecek; dijital rezervasyon sistemi ve turnikeli kontrollü giriş uygulamaları bulunuyor. Ziyaretçilere açık ve kapalı mola alanları, ücretsiz internet erişimi ile birlikte çay, çorba ve sıcak su ikramı sağlanacak.

Emekli evinin hizmetleri:

Yunus Emre Parkı içinde açılan Derviş Emekli Evi, emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak üzere tasarlandı. Yaklaşık 140 metrekarelik alana sahip tesis, bahçe ve iç mekân düzenlemesiyle aynı anda 90 kişiye hizmet verebilecek. Emeklilere uygun fiyatlarla hizmet sunulması planlanan mekân, mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Protokolün vurguladıkları:

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy açılışta, belediye hizmetlerinin amaçlarından birinin halkın sosyal yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti ve emekli evlerinin mahalle için önemli bir sosyal tesis olduğunu ifade etti. AK Parti Milletvekili Seda Gören ise emekli lokallerinin sayısının artmasının yerel hayat için olumlu olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında ileri yaştaki vatandaşların sosyalleşmesinin önemine değindi ve ilçeye yapılan yatırımlara atıfta bulunarak Esenyurt'un sağlık ve kamu hizmetlerinde büyüyen bir altyapıya kavuştuğunu aktardı.

İsmi kütüphaneye verilen yazar İskender Pala, okumaya vurgu yaparak kültür ve kelime dağarcığının önemini anlattı. Pala, kültürlü bir insan olmanın yolunu önce okumaktan geçtiğini belirterek kitap kültürünün ve demokrasinin bir arada düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Her iki tesis de hem öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyacını karşılamayı hem de emeklilerin sosyalleşmesine olanak tanımayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, mekanların mahalle sakinlerinin düzenli kullanımına açılarak sosyal hayatın güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN AKÇABURGAZ MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN İSKENDER PALA KÜTÜPHANESİ İLE DERVİŞ EMEKLİ EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.