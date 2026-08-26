Dolar 48,1122 +0,07%
Euro 56,0829 -0,17%
Bist 14.610,92 +0,95%
Altın Gram 7.195,29 -0,91%
EUR/USD 1,1655 -0,17%
Brent Petrol 86,78 -0,56%
--°

Akçaburgaz'da yeni kütüphane ve emekli evi yaşamı canlandırıyor

Akçaburgaz'da açılan İskender Pala Kütüphanesi ile Derviş Emekli Evi, dijital hizmetler, ücretsiz internet ve sosyal alanlarla öğrenci ve emekliye açık.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akçaburgaz'da yeni kütüphane ve emekli evi yaşamı canlandırıyor

Akçaburgaz'da kültür ve buluşma mekânı açıldı

Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içinde yer alan iki yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete sundu. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, yazar İskender Pala, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütüphanenin özellikleri:

İskender Pala Kütüphanesi, daha önce özel işletme olarak kullanılan yaklaşık 330 metrekarelik yapının belediye tarafından yenilenmesiyle oluşturuldu. Modern bir çalışma ve araştırma merkezi olarak tasarlanan kütüphanenin toplam kapasitesi 160 kişi olarak belirlendi ve tesiste yaklaşık 3 bin kitap raflarda yer alıyor.

Tesis, dijital kütüphane anlayışıyla hizmet verecek; dijital rezervasyon sistemi ve turnikeli kontrollü giriş uygulamaları bulunuyor. Ziyaretçilere açık ve kapalı mola alanları, ücretsiz internet erişimi ile birlikte çay, çorba ve sıcak su ikramı sağlanacak.

Emekli evinin hizmetleri:

Yunus Emre Parkı içinde açılan Derviş Emekli Evi, emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak üzere tasarlandı. Yaklaşık 140 metrekarelik alana sahip tesis, bahçe ve iç mekân düzenlemesiyle aynı anda 90 kişiye hizmet verebilecek. Emeklilere uygun fiyatlarla hizmet sunulması planlanan mekân, mahalle sakinlerinin bir araya gelip vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Protokolün vurguladıkları:

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy açılışta, belediye hizmetlerinin amaçlarından birinin halkın sosyal yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti ve emekli evlerinin mahalle için önemli bir sosyal tesis olduğunu ifade etti. AK Parti Milletvekili Seda Gören ise emekli lokallerinin sayısının artmasının yerel hayat için olumlu olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında ileri yaştaki vatandaşların sosyalleşmesinin önemine değindi ve ilçeye yapılan yatırımlara atıfta bulunarak Esenyurt'un sağlık ve kamu hizmetlerinde büyüyen bir altyapıya kavuştuğunu aktardı.

İsmi kütüphaneye verilen yazar İskender Pala, okumaya vurgu yaparak kültür ve kelime dağarcığının önemini anlattı. Pala, kültürlü bir insan olmanın yolunu önce okumaktan geçtiğini belirterek kitap kültürünün ve demokrasinin bir arada düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Her iki tesis de hem öğrencilerin ders çalışma ve araştırma ihtiyacını karşılamayı hem de emeklilerin sosyalleşmesine olanak tanımayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, mekanların mahalle sakinlerinin düzenli kullanımına açılarak sosyal hayatın güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN AKÇABURGAZ MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN İSKENDER PALA KÜTÜPHANESİ İLE...

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN AKÇABURGAZ MAHALLESİ’NE KAZANDIRILAN İSKENDER PALA KÜTÜPHANESİ İLE DERVİŞ EMEKLİ EVİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandar...
images

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı
images

Orman bakımında devrilen tomruklar bir işçinin yaşamını aldı
images

Mersin'de torbacı operasyonu: üç şüpheli cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eyüpsultan operasyonu: yurt dışına silah sevkiyatını alıcı kılığına giren jandarma engelledi

Çerçioğlu'ndan Nazilli provokasyonuna tepki: güçlü Türkiye vizyonundan vazgeçmeyeceğiz

Kumlubel Parkı'nda döner bıçağıyla yaralama: şüpheli gözaltına alındı

Çorum FK Beşiktaş sınavı öncesi performans ölçümlerine ağırlık verdi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı