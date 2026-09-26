Çeltik ilaçlarıyla kirlenen sulama suyu domateste dönüm başına 7 tona varan kayba yol açtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Manyas Gölü'nden sağlanan sulama suyuna, çeltik tarlalarından gelen zirai ilaç kalıntılarının karışması salçalık domates üreticilerini tarlada verim kaybıyla karşı karşıya bıraktı. Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen ve bölge üreticileri, sorunun acilen çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

verim kaybının boyutu:

Düzen, bölgedeki sulama altyapısının kapsamına dikkat çekerek yaklaşık 220 bin dönüm arazinin Manyas Gölü'nden gelen suyla sulandığını belirtti. Manyas ve Gönen tarafından çeltik sahalarından gelen tahliye sularının derelere karışmasının tarım arazilerine zararlı madde taşındığını ifade etti. Üreticiler, domateslerde yaprak kıvrılması ve gelişim bozukluğu görüldüğünü, çeltik suyuyla sulanan alanlarda artezyenle sulanan alanlara kıyasla dönüm başına 5, 6 hatta 7 ton düzeyinde verim farkı oluştuğunu aktardı.

üreticilerin talepleri:

Ramazan Düzen, çeltik üretimine karşı olmadıklarını ancak suyun ve akış yolunun ayrılmasını sağlayacak bir devlet politikası gerektiğini söyledi. Öneriler arasında Manyas Barajı'ndan direkt temiz su indirilmesi veya çeltik suyunun dereye akıtılmasının engellenmesi yer aldı. Düzen, bu yıl da domateste büyük verim kayıpları yaşandığını, önümüzdeki sezona kadar somut bir adım atılmasını talep etti.

Bölge üreticilerinden Şakir Akkuş ise ilaçlı suyun rekolteyi doğrudan düşürdüğünü belirterek, "Çeltik suyu ile sulanan yerlerde 5-6 ton kayıp yaşıyoruz. İlaçlı su Manyas ve Gönen tarafından buraya ulaşıyor. Kendi imkanlarımızla çözebileceğimiz bir durum değil, bu suyun bize ulaşması önlenmeli" diye konuştu. Akkuş, artezyenle suladığı alanda verimin iki katına çıktığını, "Dönümde 12-13 tonun altında üretim yapmak zarar etmek demektir" sözleriyle durumu özetledi.

Üreticiler ve Ziraat Odası yetkilileri, hem kısa vadeli acil önlemler hem de kalıcı altyapı düzenlemeleri için yetkililerden adım atılmasını istiyor. Bölgedeki salçalık domates üretiminin sürdürülebilirliği için çeltik tahliye sularının sulama kanallarından ayrılması öncelikli talep olarak öne çıkıyor.

BURSA'NIN KARACABEY İLÇESİNDE MANYAS GÖLÜ'NDEN SAĞLANAN SULAMA SUYUNA ÇELTİK TARLALARINDAKİ ZİRAİ İLAÇ KALINTILARININ KARIŞMASI, SALÇALIK DOMATES ÜRETİCİLERİNİ TARLADA VERİM KAYBIYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTI.