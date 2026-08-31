Cerny üçe çıkardı, Beşiktaş Çorum FK'yı farklı yendi

maç özeti

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK ile karşılaştı ve müsabakayı 6-2 kazanarak farklı bir galibiyet elde etti.

Cerny'nin golleri ve maçtaki rolü:

Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, maçın 9. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle Cerny bu sezon lig ve Avrupa elemeleri dahil toplamda 3 gole ulaşmış oldu; ligde Eyüpspor'a, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Hradec Králové karşısında da ağları sarsmıştı.

oyun akışı ve değişiklikler:

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada oyundan alındı ve yerine İlhan Fakılı girdi. Cerny'nin erken dakikalarda gelen golü takımın hücum temposunu yükseltti ve Beşiktaş farklı skora ulaşmasını sağladı.

Karşılaşma genelinde siyah-beyazlı ekip hücum hattında etkili bir görüntü sergilerken, Cerny'nin asist veya gol katkıları takımın skorer kimliğini pekiştirdi. Oyuncunun hem ligde hem de Avrupa elemelerinde gol kaydetmiş olması sezon içindeki istikrarına işaret ediyor.

Beşiktaş cephesinde bu sonuç, takımın 3. haftadaki performansını olumlu yönde öne çıkarırken, Cerny bireysel olarak skor yüküne katkı sunmaya devam etti.

BEŞİKTAŞ’IN ÇEK KANAT OYUNCUSU VACLAV CERNY, ÇORUM FK KARŞISINDA ATTIĞI GOLLE BU SEZONKİ GOL SAYISINI 3’E ÇIKARDI.