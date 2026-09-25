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Çiftlik'te Anadolu Mirası operasyonu: kaçak kazıda malzemeler ele geçirildi

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 24 Eylül'de düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda bir dizi kazı malzemesi ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çiftlik'te Anadolu Mirası operasyonu: kaçak kazıda malzemeler ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Eylül'de Mahmutlu köyünde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Anadolu Mirası' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı şüphesiyle belirlenen alanda arama yapıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramada 1 jeneratör, 2 beton delme aleti, yaklaşık 4 metre zincir, ampul bağlı yaklaşık 4 metre seyyar kablo, 3 murç, 1 kazma ve 1 kova ele geçirildi.

soruşturma ve işlemler:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlem, 2863 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirildi ve konuya ilişkin işlemler jandarma birimlerince yürütüldü.

NİĞDE’NİN ÇİFTLİK İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPILDIĞI BELİRLENEN ALANA DÜZENLENEN &#039;ANADOLU MİRASI&#039;...

NİĞDE’NİN ÇİFTLİK İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPILDIĞI BELİRLENEN ALANA DÜZENLENEN 'ANADOLU MİRASI' OPERASYONUNDA KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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